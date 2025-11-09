Buckazoids Pris idag

Livepriset för Buckazoids (BUCKAZOIDS) idag är $ 0.00032651, med en förändring på 0.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUCKAZOIDS till USD är$ 0.00032651 per BUCKAZOIDS.

Buckazoids rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 326,471, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BUCKAZOIDS. Under de senaste 24 timmarna handlades BUCKAZOIDS mellan $ 0.00031593 (lägsta) och $ 0.00033458 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00492629, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00030458.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUCKAZOIDS med +0.51% under den senaste timmen och -21.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 326.47K$ 326.47K $ 326.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 326.47K$ 326.47K $ 326.47K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

