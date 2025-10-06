BörsDEX+
Livepriset för XL1 idag är 0.0007654 USD.XL1 börsvärdet är 4,392,811.1907722 USD. Följ prisuppdateringar för XL1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för XL1 idag är 0.0007654 USD.XL1 börsvärdet är 4,392,811.1907722 USD. Följ prisuppdateringar för XL1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

XL1-kurs(XL1)

1 XL1-till-USD pris i realtid:

$0.0007654
+1.31%1D
USD
XL1 (XL1) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:34 (UTC+8)

XL1 Pris idag

Livepriset för XL1 (XL1) idag är $ 0.0007654, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XL1 till USD är$ 0.0007654 per XL1.

XL1 rankas för närvarande nr.1468 enligt marknadsvärde på $ 4.39M, med ett cirkulerande utbud på 5.74B XL1. Under de senaste 24 timmarna handlades XL1 mellan $ 0.000746 (lägsta) och $ 0.000779 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003549262214266047, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000726588488955299.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XL1 med 0.00% under den senaste timmen och -11.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.06K.

XL1 (XL1) Marknadsinformation

No.1468

$ 4.39M
$ 2.06K
$ 29.09M
5.74B
--
38,000,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för XL1 är $ 4.39M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.06K. Det cirkulerande utbudet av XL1 är 5.74B, med ett totalt utbud på 38000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.09M.

XL1 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000746
lägsta under 24-timmar
$ 0.000779
högsta under 24-timmar

$ 0.000746
$ 0.000779
$ 0.003549262214266047
$ 0.000726588488955299
0.00%

+1.31%

-11.63%

-11.63%

XL1 (XL1) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för XL1 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000009897+1.31%
30 dagar$ -0.0002226-22.54%
60 dagar$ +0.0002654+53.08%
90 dagar$ +0.0002654+53.08%
XL1 Prisförändring idag

Idag registrerade XL1 en förändring med $ +0.000009897 (+1.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

XL1 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002226 (-22.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

XL1 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XL1 med $ +0.0002654(+53.08%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

XL1 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0002654 (+53.08%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för XL1 (XL1)?

Kolla in sidan XL1 Prishistorik nu.

AI-analys för XL1

AI-drivna insikter som analyserar XL1 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar XL1s priser?

XL1 cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments, partnerships, and project updates impact valuation.

Varför vill folk veta XL1s pris idag?

People want to know XL1 price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Prisförutsägelse för XL1

XL1 (XL1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XL1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
XL1 (XL1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på XL1 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som XL1 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XL1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på XL1 Price Prediction.

Om XL1

XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Hur man köper och investerar XL1

Är du redo att komma igång med XL1? Att köpa XL1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper XL1. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din XL1 (XL1) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 5.74B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och XL1 krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper XL1 (XL1) Guide

Vad kan du göra med XL1

Genom att äga XL1 kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Vad är XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 Resurs

För en mer djupgående förståelse av XL1 kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell XL1 webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om XL1

Hur mycket kommer 1 XL1 att vara värd år 2030?
Om XL1 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella XL1-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:34 (UTC+8)

XL1 (XL1) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

