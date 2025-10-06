XL1 Pris idag

Livepriset för XL1 (XL1) idag är $ 0.0007654, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XL1 till USD är$ 0.0007654 per XL1.

XL1 rankas för närvarande nr.1468 enligt marknadsvärde på $ 4.39M, med ett cirkulerande utbud på 5.74B XL1. Under de senaste 24 timmarna handlades XL1 mellan $ 0.000746 (lägsta) och $ 0.000779 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003549262214266047, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000726588488955299.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XL1 med 0.00% under den senaste timmen och -11.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.06K.

XL1 (XL1) Marknadsinformation

Rank No.1468 Marknadsvärde $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Volym (24H) $ 2.06K$ 2.06K $ 2.06K Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.09M$ 29.09M $ 29.09M Cirkulationsutbud 5.74B 5.74B 5.74B Maxutbud ---- -- Totalt utbud 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för XL1 är $ 4.39M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.06K. Det cirkulerande utbudet av XL1 är 5.74B, med ett totalt utbud på 38000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.09M.