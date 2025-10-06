XL1-kurs(XL1)
Livepriset för XL1 (XL1) idag är $ 0.0007654, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XL1 till USD är$ 0.0007654 per XL1.
XL1 rankas för närvarande nr.1468 enligt marknadsvärde på $ 4.39M, med ett cirkulerande utbud på 5.74B XL1. Under de senaste 24 timmarna handlades XL1 mellan $ 0.000746 (lägsta) och $ 0.000779 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003549262214266047, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000726588488955299.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XL1 med 0.00% under den senaste timmen och -11.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.06K.
Det aktuella börsvärdet för XL1 är $ 4.39M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.06K. Det cirkulerande utbudet av XL1 är 5.74B, med ett totalt utbud på 38000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.09M.
Spåra prisändringar för XL1 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.000009897
|+1.31%
|30 dagar
|$ -0.0002226
|-22.54%
|60 dagar
|$ +0.0002654
|+53.08%
|90 dagar
|$ +0.0002654
|+53.08%
Idag registrerade XL1 en förändring med $ +0.000009897 (+1.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002226 (-22.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XL1 med $ +0.0002654(+53.08%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0002654 (+53.08%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
AI-drivna insikter som analyserar XL1 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
År 2040 skulle priset på XL1 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.
