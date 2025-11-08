Današnja cena YLDS

Današnja cena kriptovalute YLDS (YLDS) v živo je $ 0.999962, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YLDS v USD je $ 0.999962 na YLDS.

Kriptovaluta YLDS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,416,029, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.42M YLDS. V zadnjih 24 urah se je YLDS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.999943.

V kratkoročni uspešnosti se je YLDS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YLDS (YLDS)

Tržna kapitalizacija $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Zaloga v obtoku 3.42M 3.42M 3.42M Skupna ponudba 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

