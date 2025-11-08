Današnja cena XBT

Današnja cena kriptovalute XBT (XBT) v živo je $ 0.00088337, s spremembo 1.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XBT v USD je $ 0.00088337 na XBT.

Kriptovaluta XBT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 883,829, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.73M XBT. V zadnjih 24 urah se je XBT trgovalo med $ 0.00085615 (najnižje) in $ 0.00096603 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03015309, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000486.

V kratkoročni uspešnosti se je XBT premaknil +0.29% v zadnji uri in -18.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XBT (XBT)

Tržna kapitalizacija $ 883.83K$ 883.83K $ 883.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 883.83K$ 883.83K $ 883.83K Zaloga v obtoku 999.73M 999.73M 999.73M Skupna ponudba 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Trenutna tržna kapitalizacija XBT je $ 883.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XBT je 999.73M, skupna ponudba pa znaša 999729758.48. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 883.83K.