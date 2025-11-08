Današnja cena Tako

Današnja cena kriptovalute Tako (TAKO) v živo je --, s spremembo 5.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAKO v USD je -- na TAKO.

Kriptovaluta Tako je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,406, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B TAKO. V zadnjih 24 urah se je TAKO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TAKO premaknil -- v zadnji uri in -14.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tako (TAKO)

Tržna kapitalizacija $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tako je $ 20.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TAKO je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.41K.