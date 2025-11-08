Današnja cena Messiah

Današnja cena kriptovalute Messiah (MSIA) v živo je $ 0.077332, s spremembo 6.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSIA v USD je $ 0.077332 na MSIA.

Kriptovaluta Messiah je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 949,568, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 12.35M MSIA. V zadnjih 24 urah se je MSIA trgovalo med $ 0.071467 (najnižje) in $ 0.078638 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.539528, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.054834.

V kratkoročni uspešnosti se je MSIA premaknil +0.83% v zadnji uri in -15.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Messiah (MSIA)

Tržna kapitalizacija $ 949.57K$ 949.57K $ 949.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.69M$ 7.69M $ 7.69M Zaloga v obtoku 12.35M 12.35M 12.35M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

