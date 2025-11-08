Današnja cena KITO

Današnja cena kriptovalute KITO (KITO) v živo je $ 0.00018566, s spremembo 25.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KITO v USD je $ 0.00018566 na KITO.

Kriptovaluta KITO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 181,071, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.26M KITO. V zadnjih 24 urah se je KITO trgovalo med $ 0.00012952 (najnižje) in $ 0.00026527 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00032925, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000344.

V kratkoročni uspešnosti se je KITO premaknil +21.78% v zadnji uri in -38.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KITO (KITO)

Tržna kapitalizacija $ 181.07K$ 181.07K $ 181.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 181.07K$ 181.07K $ 181.07K Zaloga v obtoku 975.26M 975.26M 975.26M Skupna ponudba 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

Trenutna tržna kapitalizacija KITO je $ 181.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KITO je 975.26M, skupna ponudba pa znaša 975263103.97. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 181.07K.