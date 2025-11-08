Današnja cena Hydrated Dollar

Današnja cena kriptovalute Hydrated Dollar (HOLLAR) v živo je $ 0.99778, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLLAR v USD je $ 0.99778 na HOLLAR.

Kriptovaluta Hydrated Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,456,902, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.46M HOLLAR. V zadnjih 24 urah se je HOLLAR trgovalo med $ 0.997195 (najnižje) in $ 0.999542 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.019, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.976486.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLLAR premaknil -- v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hydrated Dollar (HOLLAR)

Tržna kapitalizacija $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Zaloga v obtoku 3.46M 3.46M 3.46M Skupna ponudba 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Trenutna tržna kapitalizacija Hydrated Dollar je $ 3.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HOLLAR je 3.46M, skupna ponudba pa znaša 3464592.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.46M.