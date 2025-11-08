Današnja cena Buckazoids

Današnja cena kriptovalute Buckazoids (BUCKAZOIDS) v živo je $ 0.00032282, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUCKAZOIDS v USD je $ 0.00032282 na BUCKAZOIDS.

Kriptovaluta Buckazoids je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 322,831, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BUCKAZOIDS. V zadnjih 24 urah se je BUCKAZOIDS trgovalo med $ 0.00030768 (najnižje) in $ 0.00033458 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00492629, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00030458.

V kratkoročni uspešnosti se je BUCKAZOIDS premaknil -0.30% v zadnji uri in -27.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Tržna kapitalizacija $ 322.83K$ 322.83K $ 322.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 322.83K$ 322.83K $ 322.83K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Buckazoids je $ 322.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BUCKAZOIDS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 322.83K.