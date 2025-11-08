Današnja cena AQC

Današnja cena kriptovalute AQC (AQC) v živo je $ 0.00172226, s spremembo 29.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AQC v USD je $ 0.00172226 na AQC.

Kriptovaluta AQC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,618,784, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 950.23M AQC. V zadnjih 24 urah se je AQC trgovalo med $ 0.00126304 (najnižje) in $ 0.00223188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00223188, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AQC premaknil +3.10% v zadnji uri in +60.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AQC (AQC)

Tržna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Zaloga v obtoku 950.23M 950.23M 950.23M Skupna ponudba 984,506,934.447611 984,506,934.447611 984,506,934.447611

Trenutna tržna kapitalizacija AQC je $ 1.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AQC je 950.23M, skupna ponudba pa znaša 984506934.447611. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.68M.