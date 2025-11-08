Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token v živo je 0.369375 USD. Tržna kapitalizacija AIAT je 40,709,983 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token v živo je 0.369375 USD. Tržna kapitalizacija AIAT je 40,709,983 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token (AIAT) v živo je $ 0.369375, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIAT v USD je $ 0.369375 na AIAT.
Kriptovaluta AI Analysis Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,709,983, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 110.35M AIAT. V zadnjih 24 urah se je AIAT trgovalo med $ 0.3684 (najnižje) in $ 0.370748 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.918633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.21345.
V kratkoročni uspešnosti se je AIAT premaknil -0.09% v zadnji uri in -0.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije AI Analysis Token (AIAT)
$ 40.71M
$ 40.71M$ 40.71M
--
----
$ 184.46M
$ 184.46M$ 184.46M
110.35M
110.35M 110.35M
500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija AI Analysis Token je $ 40.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIAT je 110.35M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 184.46M.
Zgodovina cene AI Analysis Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3684
$ 0.3684$ 0.3684
24H Nizka
$ 0.370748
$ 0.370748$ 0.370748
24H Visoka
$ 0.3684
$ 0.3684$ 0.3684
$ 0.370748
$ 0.370748$ 0.370748
$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633
$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345
-0.09%
-0.19%
-0.21%
-0.21%
Zgodovina cen AI Analysis Token (AIAT) v USD
Danes je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ -0.0007246117719211. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ +0.0497252625. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ +0.0658907377. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ +0.0951872608394989.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0007246117719211
-0.19%
30 dni
$ +0.0497252625
+13.46%
60 dni
$ +0.0658907377
+17.84%
90 dni
$ +0.0951872608394989
+34.72%
Napoved cene za kriptovaluto AI Analysis Token
Napoved cene AI Analysis Token (AIAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AI Analysis Token (AIAT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AI Analysis Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AI Analysis Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AI Analysis Token.
Kaj je AI Analysis Token (AIAT)
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AI Analysis Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AI Analysis Token?
Če bi kriptovaluta AI Analysis Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AI Analysis Token.
Koliko je kriptovaluta AI Analysis Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token je $ 0.369375. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AI Analysis Token še vedno dobra naložba?
AI Analysis Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AIAT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AI Analysis Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AI Analysis Token v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AI Analysis Token?
Cena kriptovalute AIAT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AI Analysis Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AIAT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AI Analysis Token?
Na ceno AIAT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AIAT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AIAT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AI Analysis Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AI Analysis Token letos rasla?
Cena kriptovalute AI Analysis Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AI Analysis Token (AIAT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:53 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.