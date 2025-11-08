Današnja cena AI Analysis Token

Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token (AIAT) v živo je $ 0.369375, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIAT v USD je $ 0.369375 na AIAT.

Kriptovaluta AI Analysis Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,709,983, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 110.35M AIAT. V zadnjih 24 urah se je AIAT trgovalo med $ 0.3684 (najnižje) in $ 0.370748 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.918633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.21345.

V kratkoročni uspešnosti se je AIAT premaknil -0.09% v zadnji uri in -0.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AI Analysis Token (AIAT)

Tržna kapitalizacija $ 40.71M$ 40.71M $ 40.71M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 184.46M$ 184.46M $ 184.46M Zaloga v obtoku 110.35M 110.35M 110.35M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

