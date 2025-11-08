BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token v živo je 0.369375 USD. Tržna kapitalizacija AIAT je 40,709,983 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token v živo je 0.369375 USD. Tržna kapitalizacija AIAT je 40,709,983 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AIAT

Informacije o ceni AIAT

Kaj je AIAT

Bela knjiga AIAT

Uradna spletna stran AIAT

Tokenomika AIAT

Napoved cen AIAT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

AI Analysis Token Logotip

AI Analysis Token Cena (AIAT)

Nerazporejeno

Cena 1 AIAT v USD v živo:

$0.369375
$0.369375$0.369375
-0.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
AI Analysis Token (AIAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:53 (UTC+8)

Današnja cena AI Analysis Token

Današnja cena kriptovalute AI Analysis Token (AIAT) v živo je $ 0.369375, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIAT v USD je $ 0.369375 na AIAT.

Kriptovaluta AI Analysis Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,709,983, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 110.35M AIAT. V zadnjih 24 urah se je AIAT trgovalo med $ 0.3684 (najnižje) in $ 0.370748 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.918633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.21345.

V kratkoročni uspešnosti se je AIAT premaknil -0.09% v zadnji uri in -0.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.71M
$ 40.71M$ 40.71M

--
----

$ 184.46M
$ 184.46M$ 184.46M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija AI Analysis Token je $ 40.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIAT je 110.35M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 184.46M.

Zgodovina cene AI Analysis Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3684
$ 0.3684$ 0.3684
24H Nizka
$ 0.370748
$ 0.370748$ 0.370748
24H Visoka

$ 0.3684
$ 0.3684$ 0.3684

$ 0.370748
$ 0.370748$ 0.370748

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

-0.09%

-0.19%

-0.21%

-0.21%

Zgodovina cen AI Analysis Token (AIAT) v USD

Danes je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ -0.0007246117719211.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ +0.0497252625.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ +0.0658907377.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AI Analysis Token v USD $ +0.0951872608394989.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0007246117719211-0.19%
30 dni$ +0.0497252625+13.46%
60 dni$ +0.0658907377+17.84%
90 dni$ +0.0951872608394989+34.72%

Napoved cene za kriptovaluto AI Analysis Token

Napoved cene AI Analysis Token (AIAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AI Analysis Token (AIAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AI Analysis Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AI Analysis Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AI Analysis Token.

Kaj je AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir AI Analysis Token (AIAT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AI Analysis Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AI Analysis Token?
Če bi kriptovaluta AI Analysis Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AI Analysis Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AI Analysis Token (AIAT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated

Raziščite več o kriptovaluti AI Analysis Token

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2720
$1.2720$1.2720

+2,444.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000069950
$0.000069950$0.000069950

+1,065.83%

Flux

Flux

FLUX

$0.23971
$0.23971$0.23971

+119.25%

0G

0G

0G

$1.525
$1.525$1.525

+46.07%

S

S

S

$0.1823
$0.1823$0.1823

+37.48%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.