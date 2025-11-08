Današnja cena kriptovalute Edwin v živo je 0.000967 USD. Tržna kapitalizacija EDWIN je 967,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EDWIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Edwin v živo je 0.000967 USD. Tržna kapitalizacija EDWIN je 967,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EDWIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Edwin (EDWIN) v živo je $ 0.000967, s spremembo 11.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EDWIN v USD je $ 0.000967 na EDWIN.
Kriptovaluta Edwin je trenutno na #2141. mestu s tržno kapitalizacijo $ 967.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B EDWIN. V zadnjih 24 urah se je EDWIN trgovalo med $ 0.000858 (najnižje) in $ 0.00099 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01385086645919871, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000137537924593378.
V kratkoročni uspešnosti se je EDWIN premaknil +1.04% v zadnji uri in -4.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.32K.
Tržne informacije Edwin (EDWIN)
No.2141
$ 967.00K
$ 5.32K
$ 967.00K
1.00B
1,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Edwin je $ 967.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.32K. Obstoječa ponudba EDWIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 967.00K.
Zgodovina cene Edwin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000858
24H Nizka
$ 0.00099
24H Visoka
$ 0.000858
$ 0.00099
$ 0.01385086645919871
$ 0.000137537924593378
+1.04%
+11.02%
-4.07%
-4.07%
Zgodovina cen Edwin (EDWIN) v USD
Sledite spremembam cen Edwin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00009599
+11.02%
30 dni
$ -0.002076
-68.23%
60 dni
$ -0.002809
-74.40%
90 dni
$ -0.003284
-77.26%
Današnja sprememba cene Edwin
Danes je EDWIN zabeležil spremembo $ +0.00009599 (+11.02%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Edwin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002076 (-68.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Edwin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je EDWIN spremenil za $ -0.002809 (-74.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Edwin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003284 (-77.26%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Edwin (EDWIN) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Edwin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Edwin?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Edwin?
People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Edwin
Napoved cene Edwin (EDWIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EDWIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Edwin (EDWIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Edwin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Edwin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EDWIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Edwin.
O Edwin
EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Edwin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Edwin? Nakup EDWIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Edwin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Edwin (EDWIN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Edwin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Edwin
Z lastništvom kriptovalute Edwin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.
Edwin Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Edwin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Edwin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Edwin.
Koliko je kriptovaluta Edwin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Edwin je $ 0.000967. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Edwin še vedno dobra naložba?
Edwin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v EDWIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Edwin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Edwin v vrednosti $ 5.32K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Edwin?
Cena kriptovalute EDWIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Edwin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena EDWIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Edwin?
Na ceno EDWIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,277.59
+1.46%
ETH
3,449.45
+4.60%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1032
+0.96%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za EDWIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par EDWIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Edwin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Edwin letos rasla?
Cena kriptovalute Edwin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Edwin (EDWIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:05 (UTC+8)
