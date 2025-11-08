Današnja cena Edwin

Današnja cena kriptovalute Edwin (EDWIN) v živo je $ 0.000967, s spremembo 11.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EDWIN v USD je $ 0.000967 na EDWIN.

Kriptovaluta Edwin je trenutno na #2141. mestu s tržno kapitalizacijo $ 967.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B EDWIN. V zadnjih 24 urah se je EDWIN trgovalo med $ 0.000858 (najnižje) in $ 0.00099 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01385086645919871, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000137537924593378.

V kratkoročni uspešnosti se je EDWIN premaknil +1.04% v zadnji uri in -4.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.32K.

Tržne informacije Edwin (EDWIN)

Uvrstitev No.2141 Tržna kapitalizacija $ 967.00K$ 967.00K $ 967.00K Volumen (24H) $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 967.00K$ 967.00K $ 967.00K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Edwin je $ 967.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.32K. Obstoječa ponudba EDWIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 967.00K.