Današnja cena kriptovalute Edwin v živo je 0.000967 USD. Tržna kapitalizacija EDWIN je 967,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EDWIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EDWIN

Informacije o ceni EDWIN

Kaj je EDWIN

Bela knjiga EDWIN

Uradna spletna stran EDWIN

Tokenomika EDWIN

Napoved cen EDWIN

Zgodovina EDWIN

EDWIN Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute EDWIN v fiat

Edwin Logotip

Cena Edwin(EDWIN)

Cena 1 EDWIN v USD v živo:

$0.000967
$0.000967
+11.02%1D
USD
Edwin (EDWIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:05 (UTC+8)

Današnja cena Edwin

Današnja cena kriptovalute Edwin (EDWIN) v živo je $ 0.000967, s spremembo 11.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EDWIN v USD je $ 0.000967 na EDWIN.

Kriptovaluta Edwin je trenutno na #2141. mestu s tržno kapitalizacijo $ 967.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B EDWIN. V zadnjih 24 urah se je EDWIN trgovalo med $ 0.000858 (najnižje) in $ 0.00099 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01385086645919871, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000137537924593378.

V kratkoročni uspešnosti se je EDWIN premaknil +1.04% v zadnji uri in -4.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.32K.

Tržne informacije Edwin (EDWIN)

No.2141

$ 967.00K
$ 967.00K

$ 5.32K
$ 5.32K

$ 967.00K
$ 967.00K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Edwin je $ 967.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.32K. Obstoječa ponudba EDWIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 967.00K.

Zgodovina cene Edwin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000858
$ 0.000858
24H Nizka
$ 0.00099
$ 0.00099
24H Visoka

$ 0.000858
$ 0.000858

$ 0.00099
$ 0.00099

$ 0.01385086645919871
$ 0.01385086645919871

$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378

+1.04%

+11.02%

-4.07%

-4.07%

Zgodovina cen Edwin (EDWIN) v USD

Sledite spremembam cen Edwin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00009599+11.02%
30 dni$ -0.002076-68.23%
60 dni$ -0.002809-74.40%
90 dni$ -0.003284-77.26%
Današnja sprememba cene Edwin

Danes je EDWIN zabeležil spremembo $ +0.00009599 (+11.02%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Edwin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002076 (-68.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Edwin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je EDWIN spremenil za $ -0.002809 (-74.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Edwin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003284 (-77.26%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Edwin (EDWIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Edwin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Edwin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Edwin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Edwin?

Several key factors influence EDWIN token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect EDWIN's value.

2. Supply and Demand - Token circulation, trading volume, and holder behavior impact price movements.

3. Project Development - Updates, partnerships, and roadmap progress can drive price changes.

4. Utility and Adoption - Real-world use cases and platform growth influence long-term value.

5. External Events - Regulatory news, market volatility, and macroeconomic factors affect pricing.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Edwin?

People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Edwin

Napoved cene Edwin (EDWIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EDWIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Edwin (EDWIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Edwin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Edwin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EDWIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Edwin.

O Edwin

EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Edwin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Edwin? Nakup EDWIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Edwin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Edwin (EDWIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Edwin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Edwin (EDWIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Edwin

Z lastništvom kriptovalute Edwin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Edwin (EDWIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Edwin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Edwin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Edwin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Edwin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Edwin?
Če bi kriptovaluta Edwin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Edwin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Edwin (EDWIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Edwin

EDWIN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na EDWIN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami EDWIN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Edwin (EDWIN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Edwin v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
EDWIN/USDT
$0.000967
$0.000967
+11.02%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6070

$0.00004432

$0.000018000

$0.23670

$1.564

