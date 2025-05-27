Цена Yee Token (YEE)
Текущая цена Yee Token (YEE) сегодня составляет 0,00854389 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9,01M USD. Цена YEE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Yee Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3,17M USD
- Изменение цены Yee Token в течение дня составляет -25,44%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Yee Token на USD составило $ -0,002916699679068316.
За последние 30 дней изменение цены Yee Token на USD составило $ +0,2287028816.
За последние 60 дней изменение цены Yee Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yee Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,002916699679068316
|-25,44%
|30 дней
|$ +0,2287028816
|+2 676,80%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Yee Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2,98%
-25,44%
+781,66%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love. The Yee Legend [Filed by: Yee’s Archivist & Legal Representative] There’s something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino’s entire launch plan. Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee’s concept and selling it as his own. The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure. Yee’s official contract was filed in April 2023, right after Pepe’s surprise drop. This wasn’t timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected
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