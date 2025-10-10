Токеномика Yee Token (YEE) Откройте для себя ключевую информацию о Yee Token (YEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Yee Token (YEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yee Token (YEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Исторический максимум: $ 0,01400444 $ 0,01400444 $ 0,01400444 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00278703 $ 0,00278703 $ 0,00278703 Узнайте больше о цене Yee Token (YEE) Купить YEE сейчас!

Информация о Yee Token (YEE) Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love. The Yee Legend [Filed by: Yee's Archivist & Legal Representative] There's something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino's entire launch plan. Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee's concept and selling it as his own. The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure. Yee's official contract was filed in April 2023, right after Pepe's surprise drop. This wasn't timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected Официальный сайт: https://yeetoken.vip/

Токеномика Yee Token (YEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yee Token (YEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YEE, изучите текущую цену YEE!

Прогноз цены YEE Хотите узнать, куда может двигаться YEE? Наша страница прогноза цены YEE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YEE прямо сейчас!

