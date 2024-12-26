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Цена XSwap Treasure (XTT)

USD

График цены XSwap Treasure (XTT) в реальном времени

$0.00170548
$0.00170548$0.00170548
+1.10%(1D)

Цена XSwap Treasure (XTT) сегодня

Текущая цена XSwap Treasure (XTT) сегодня составляет 0.00170548 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.03M USD. Цена XTT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка XSwap Treasure:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.27K USD
- Изменение цены XSwap Treasure в течение дня составляет +1.18%
- Оборотное предложение составляет 1.18B USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене XTT к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах XTT.

Ценовые показатели XSwap Treasure (XTT) - USD

За сегодня изменение цены XSwap Treasure на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены XSwap Treasure на USD составило $ +0.0006104267.
За последние 60 дней изменение цены XSwap Treasure на USD составило $ +0.0029166441.
За последние 90 дней изменение цены XSwap Treasure на USD составило $ +0.0010316496967089645.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.18%
30 дней$ +0.0006104267+35.79%
60 дней$ +0.0029166441+171.02%
90 дней$ +0.0010316496967089645+153.10%

Анализ цен XSwap Treasure (XTT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен XSwap Treasure: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00167194
$ 0.00167194$ 0.00167194

$ 0.00171106
$ 0.00171106$ 0.00171106

$ 0.00296989
$ 0.00296989$ 0.00296989

+0.32%

+1.18%

+5.29%

Рыночная информация XSwap Treasure (XTT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

$ 1.27K
$ 1.27K$ 1.27K

1.18B
1.18B 1.18B

Что такое XSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

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Источник XSwap Treasure (XTT)

Официальный веб-сайт

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XTT на местную валюту

1 XTT к AUD
A$0.002728768
1 XTT к GBP
0.0013473292
1 XTT к EUR
0.001620206
1 XTT к USD
$0.00170548
1 XTT к MYR
RM0.0076405504
1 XTT к TRY
0.0600670056
1 XTT к JPY
¥0.2681526204
1 XTT к RUB
0.1698316984
1 XTT к INR
0.1456650468
1 XTT к IDR
Rp27.5077380844
1 XTT к PHP
0.1000434568
1 XTT к EGP
￡E.0.0865701648
1 XTT к BRL
R$0.0107274692
1 XTT к CAD
C$0.0024388364
1 XTT к BDT
0.203463764
1 XTT к NGN
2.6359728332
1 XTT к UAH
0.0713913928
1 XTT к VES
Bs0.08697948
1 XTT к PKR
Rs0.4740040564
1 XTT к KZT
0.8822959684
1 XTT к THB
฿0.0580204296
1 XTT к TWD
NT$0.0557180316
1 XTT к CHF
Fr0.0015008224
1 XTT к HKD
HK$0.0132856892
1 XTT к MAD
.د.م0.0171571288