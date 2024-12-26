Цена Wrapped MistCoin (WMC)
Текущая цена Wrapped MistCoin (WMC) сегодня составляет 26.47 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.77M USD. Цена WMC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped MistCoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 201.67K USD
- Изменение цены Wrapped MistCoin в течение дня составляет -3.20%
- Оборотное предложение составляет 407.22K USD
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За сегодня изменение цены Wrapped MistCoin на USD составило $ -0.87662636279268.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped MistCoin на USD составило $ +44.1672305430.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped MistCoin на USD составило $ +152.4535944200.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped MistCoin на USD составило $ +21.6795338569721905.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.87662636279268
|-3.20%
|30 дней
|$ +44.1672305430
|+166.86%
|60 дней
|$ +152.4535944200
|+575.95%
|90 дней
|$ +21.6795338569721905
|+452.56%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped MistCoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.76%
-3.20%
-15.50%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
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