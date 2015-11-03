Токеномика Wrapped MistCoin (WMC) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped MistCoin (WMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped MistCoin (WMC) MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Официальный сайт: https://www.mistcoineth.com/ Купить WMC сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped MistCoin (WMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped MistCoin (WMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Общее предложение: $ 597,18K $ 597,18K $ 597,18K Оборотное предложение: $ 457,18K $ 457,18K $ 457,18K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,89M $ 3,89M $ 3,89M Исторический максимум: $ 88,76 $ 88,76 $ 88,76 Исторический минимум: $ 0,124173 $ 0,124173 $ 0,124173 Текущая цена: $ 6,51 $ 6,51 $ 6,51 Узнайте больше о цене Wrapped MistCoin (WMC)

Токеномика Wrapped MistCoin (WMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped MistCoin (WMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WMC, изучите текущую цену WMC!

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