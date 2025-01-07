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Цена Wrapped Conflux (WCFX)

USD

График цены Wrapped Conflux (WCFX) в реальном времени

$0.175028
$0.175028$0.175028
-0.30%(1D)

Цена Wrapped Conflux (WCFX) сегодня

Текущая цена Wrapped Conflux (WCFX) сегодня составляет 0.175028 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WCFX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Conflux:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 168.35K USD
- Изменение цены Wrapped Conflux в течение дня составляет -0.37%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped Conflux (WCFX) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Conflux на USD составило $ -0.0006530210775026.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Conflux на USD составило $ -0.0523295213.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Conflux на USD составило $ +0.0245447365.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Conflux на USD составило $ -0.00279368293663525.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0006530210775026-0.37%
30 дней$ -0.0523295213-29.89%
60 дней$ +0.0245447365+14.02%
90 дней$ -0.00279368293663525-1.57%

Анализ цен Wrapped Conflux (WCFX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Conflux: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.174476
$ 0.174476$ 0.174476

$ 0.180389
$ 0.180389$ 0.180389

$ 0.535012
$ 0.535012$ 0.535012

-0.13%

-0.37%

+9.25%

Рыночная информация Wrapped Conflux (WCFX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 168.35K
$ 168.35K$ 168.35K

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Источник Wrapped Conflux (WCFX)

Официальный веб-сайт

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WCFX на местную валюту

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A$0.27829452
1 WCFX к GBP
0.13827212
1 WCFX к EUR
0.16802688
1 WCFX к USD
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1 WCFX к MYR
RM0.78412544
1 WCFX к TRY
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