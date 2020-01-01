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Топ токенов категории Экосистема Conflux по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Conflux. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,02%
+0,02%
$ 74,86B
$ 64,84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 925,06
-0,02%
-1,93%
-0,64%
$ 7,45B
$ 2,11
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,99939
+0,01%
0,00%
+0,03%
$ 4,06B
$ 74,33M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 327,99
-0,26%
0,00%
+6,46%
$ 118,40M
$ 7,21M
5
AxCNH
AxCNH
AXCNH
$ 0,146725
-0,05%
-0,00%
+0,22%
$ 5,74M
$ 27,56
6
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,706958
0,00%
--
+0,56%
$ 2,23M
$ 281,86
7
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 599,55
0,00%
-0,01%
+0,21%
$ 2,18M
$ 10,72
8
Wrapped Conflux
Wrapped Conflux
WCFX
$ 0,04201099
-0,03%
+0,01%
+6,94%
$ 882,71K
$ 20,00K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Conflux и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Conflux представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $86.50B.
Какой токен из категории Экосистема Conflux демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Conflux, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Conflux находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Экосистема Conflux, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Conflux относятся USDC, WBTC, USDT0. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Conflux?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Conflux составляет примерно $86.50B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Conflux, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.