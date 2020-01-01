Токеномика VNX Gold (VNXAU) Откройте для себя ключевую информацию о VNX Gold (VNXAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VNX Gold (VNXAU) VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Официальный сайт: https://vnx.li/ Купить VNXAU сейчас!

Токеномика и анализ цен VNX Gold (VNXAU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VNX Gold (VNXAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Общее предложение: $ 28,10K $ 28,10K $ 28,10K Оборотное предложение: $ 28,10K $ 28,10K $ 28,10K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Исторический максимум: $ 116,41 $ 116,41 $ 116,41 Исторический минимум: $ 51,65 $ 51,65 $ 51,65 Текущая цена: $ 106,02 $ 106,02 $ 106,02 Узнайте больше о цене VNX Gold (VNXAU)

Токеномика VNX Gold (VNXAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VNX Gold (VNXAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VNXAU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VNXAU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VNXAU, изучите текущую цену VNXAU!

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