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Цена Trabzonspor Fan Token (TRA)

USD

График цены Trabzonspor Fan Token (TRA) в реальном времени

$0.738915
$0.738915$0.738915
+0.20%(1D)

Цена Trabzonspor Fan Token (TRA) сегодня

Текущая цена Trabzonspor Fan Token (TRA) сегодня составляет 0.738701 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.76M USD. Цена TRA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Trabzonspor Fan Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 209.72K USD
- Изменение цены Trabzonspor Fan Token в течение дня составляет +0.21%
- Оборотное предложение составляет 6.44M USD

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Ценовые показатели Trabzonspor Fan Token (TRA) - USD

За сегодня изменение цены Trabzonspor Fan Token на USD составило $ +0.00152794.
За последние 30 дней изменение цены Trabzonspor Fan Token на USD составило $ -0.1028354526.
За последние 60 дней изменение цены Trabzonspor Fan Token на USD составило $ -0.1282588817.
За последние 90 дней изменение цены Trabzonspor Fan Token на USD составило $ -0.0458138580551731.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00152794+0.21%
30 дней$ -0.1028354526-13.92%
60 дней$ -0.1282588817-17.36%
90 дней$ -0.0458138580551731-5.83%

Анализ цен Trabzonspor Fan Token (TRA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Trabzonspor Fan Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.733918
$ 0.733918$ 0.733918

$ 0.74635
$ 0.74635$ 0.74635

$ 9.77
$ 9.77$ 9.77

-0.16%

+0.21%

-4.99%

Рыночная информация Trabzonspor Fan Token (TRA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

$ 209.72K
$ 209.72K$ 209.72K

6.44M
6.44M 6.44M

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Источник Trabzonspor Fan Token (TRA)

Официальный веб-сайт

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TRA на местную валюту

1 TRA к AUD
A$1.1819216
1 TRA к GBP
0.58357379
1 TRA к EUR
0.70176595
1 TRA к USD
$0.738701
1 TRA к MYR
RM3.30938048
1 TRA к TRY
26.01704922
1 TRA к JPY
¥116.14595823
1 TRA к RUB
73.59678063
1 TRA к INR
63.09245241
1 TRA к IDR
Rp11,914.53059003
1 TRA к PHP
43.33220066
1 TRA к EGP
￡E.37.49646276
1 TRA к BRL
R$4.64642929
1 TRA к CAD
C$1.06372944
1 TRA к BDT
88.1270293
1 TRA к NGN
1,141.72887859
1 TRA к UAH
30.92202386
1 TRA к VES
Bs37.673751
1 TRA к PKR
Rs205.30716893
1 TRA к KZT
382.15218833
1 TRA к THB
฿25.13799503
1 TRA к TWD
NT$24.13336167
1 TRA к CHF
Fr0.65005688
1 TRA к HKD
HK$5.75448079
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