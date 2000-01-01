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Топ токенов категории Фан-токен по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Фан-токен. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3399
-0.21%
+1.52%
-0.26%
$ 35.38M
$ 166.16K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.081
+0.28%
-0.01%
+0.93%
$ 19.73M
$ 4.96K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4976
-0.12%
-3.37%
-6.99%
$ 12.54M
$ 37.29K
4
OG
OG
OG
$ 2.609
-0.19%
-4.40%
+4.45%
$ 12.27M
$ 23.29K
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5219
-0.13%
-1.38%
+3.00%
$ 8.43M
$ 124.06K
6
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.991084
-0.02%
+0.02%
+6.35%
$ 8.21M
$ 1.81M
7
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.487
+0.12%
-0.83%
+3.37%
$ 7.84M
$ 185.35K
8
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003669
+0.38%
-1.23%
+11.49%
$ 7.56M
$ 27.06M
9
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8673
-0.24%
-2.83%
+2.37%
$ 7.51M
$ 62.39K
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3305
+0.55%
-2.67%
+5.04%
$ 7.07M
$ 173.61K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2706
+0.04%
-0.22%
+1.84%
$ 6.85M
$ 214.01K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4552
+0.07%
-2.62%
+0.75%
$ 5.93M
$ 141.48K
13
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3705
-0.32%
-1.09%
+1.56%
$ 5.02M
$ 148.57K
14
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3155
-0.06%
-1.65%
+2.26%
$ 4.94M
$ 177.83K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3625
-0.63%
-2.61%
+5.25%
$ 4.78M
$ 155.35K
16
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1654
+0.06%
+0.79%
+0.48%
$ 3.73M
$ 322.54K
17
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2723
-0.33%
-2.61%
+2.64%
$ 3.71M
$ 198.57K
18
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01768
0.00%
-0.17%
+6.27%
$ 2.88M
$ 3.11M
19
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2126
+0.05%
-0.19%
-1.16%
$ 2.64M
$ 270.12K
20
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.217968
+0.21%
+0.01%
-15.43%
$ 1.84M
$ 395.75K
21
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08117
-0.22%
-1.42%
-3.25%
$ 1.51M
$ 656.11K
22
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.111754
+0.03%
+0.13%
+12.38%
$ 1.50M
$ 64.45K
23
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00282459
0.00%
--
-0.38%
$ 1.29M
$ 208.23
24
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2161
+0.14%
+0.98%
-13.57%
$ 1.26M
$ 253.92K
25
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.178261
-1.37%
-0.04%
-8.37%
$ 1.12M
$ 74.19K
26
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08358
+1.96%
+0.70%
+3.44%
$ 1.09M
$ 660.23K
27
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061043
-1.02%
-0.02%
-1.98%
$ 807.84K
$ 14.69K
28
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.099633
0.00%
-0.01%
-0.27%
$ 800.08K
$ 24.52K
29
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.144591
+0.97%
-0.02%
-5.39%
$ 698.39K
$ 97.03K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.241873
-0.25%
-0.00%
-1.69%
$ 596.42K
$ 251.94K
31
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.129527
-0.38%
-0.03%
-6.59%
$ 483.14K
$ 145.51K
32
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06423
+0.95%
+3.09%
+4.08%
$ 415.65K
$ 862.59K
33
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05298
+0.70%
-0.30%
+1.13%
$ 407.89K
$ 1.06M
34
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052021
+0.82%
-0.02%
-1.88%
$ 403.17K
$ 65.51K
35
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.153119
-0.13%
-0.01%
-14.55%
$ 382.78K
$ 72.64K
36
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02062
+0.15%
-1.95%
+1.33%
$ 371.80K
$ 2.56M
37
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053914
-0.76%
-0.00%
+0.54%
$ 369.29K
$ 13.66K
38
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
+0.05%
$ 334.92K
$ 1.48
39
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1062
0.00%
+0.09%
+0.09%
$ 312.41K
$ 508.80K
40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.100918
0.00%
-0.00%
-0.24%
$ 279.56K
$ 20.90K
41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001601
-0.50%
-2.78%
-5.41%
$ 259.86K
$ 15.07M
42
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.089777
-0.07%
+0.00%
-1.95%
$ 215.45K
$ 400.04
43
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.071921
-0.04%
-0.04%
+11.54%
$ 174.16K
$ 97.96
44
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01957
+0.51%
-1.16%
-0.81%
$ 137.25K
$ 2.79M
45
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.055822
0.00%
-0.01%
+13.60%
$ 128.38K
$ 1.62K
46
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01818446
-0.16%
-0.00%
+0.59%
$ 123.25K
$ 106.16
47
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.02296581
-0.11%
-0.05%
-13.04%
$ 117.25K
$ 70.34
48
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01821691
-0.11%
-0.00%
-18.48%
$ 113.70K
$ 150.33
49
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.02461626
-0.30%
-0.03%
-0.16%
$ 102.07K
$ 688.29
50
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011184
0.00%
--
-0.14%
$ 97.85K
$ 31.17

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Фан-токен и почему они так популярны?
Токены категории Фан-токен представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 63 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $185.44M.
Какой токен из категории Фан-токен демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Фан-токен, отслеживаемых на MEXC, SNFT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Фан-токен находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 63 токенов категории Фан-токен, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Фан-токен относятся FB, VATRENI, ATM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Фан-токен?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Фан-токен составляет примерно $185.44M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Фан-токен, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.