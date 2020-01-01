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Топ токенов категории Экосистема Chiliz по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Chiliz. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01301
-0.38%
-2.10%
+1.24%
$ 136.10M
$ 6.57M
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4873
-0.12%
-3.37%
-6.99%
$ 12.54M
$ 37.29K
3
OG
OG
OG
$ 2.605
-0.19%
-4.40%
+4.45%
$ 12.27M
$ 23.29K
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5216
-0.13%
-1.38%
+3.00%
$ 8.43M
$ 124.06K
5
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.991084
-0.02%
+0.02%
+6.35%
$ 8.21M
$ 1.81M
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8665
-0.24%
-2.83%
+2.37%
$ 7.51M
$ 62.39K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.271
+0.04%
-0.22%
+1.84%
$ 6.85M
$ 214.01K
8
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3705
-0.32%
-1.09%
+1.56%
$ 5.02M
$ 148.57K
9
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3154
-0.06%
-1.65%
+2.26%
$ 4.94M
$ 177.83K
10
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.58954E-7
+0.33%
-1.00%
-0.95%
$ 4.01M
--
11
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.166
+0.06%
+0.79%
+0.48%
$ 3.73M
$ 322.54K
12
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2727
-0.33%
-2.61%
+2.64%
$ 3.71M
$ 198.57K
13
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01765
0.00%
-0.17%
+6.27%
$ 2.88M
$ 3.11M
14
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2127
+0.05%
-0.19%
-1.16%
$ 2.64M
$ 270.12K
15
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.217968
+0.21%
+0.01%
-15.43%
$ 1.84M
$ 395.75K
16
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08106
-0.22%
-1.42%
-3.25%
$ 1.51M
$ 656.11K
17
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.111754
+0.03%
+0.13%
+12.38%
$ 1.50M
$ 64.45K
18
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2167
+0.14%
+0.98%
-13.57%
$ 1.26M
$ 253.92K
19
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.178261
-1.37%
-0.04%
-8.37%
$ 1.12M
$ 74.19K
20
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.0838
+1.96%
+0.70%
+3.44%
$ 1.09M
$ 660.23K
21
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061043
-1.02%
-0.02%
-1.98%
$ 807.84K
$ 14.69K
22
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.099633
0.00%
-0.01%
-0.27%
$ 800.08K
$ 24.52K
23
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.144591
+0.97%
-0.02%
-5.39%
$ 698.39K
$ 97.03K
24
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.241873
-0.25%
-0.00%
-1.69%
$ 596.42K
$ 251.94K
25
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.129527
-0.38%
-0.03%
-6.59%
$ 483.14K
$ 145.51K
26
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00133841
-0.03%
-0.00%
-3.48%
$ 417.32K
$ 21.72
27
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06394
+0.95%
+3.09%
+4.08%
$ 415.65K
$ 862.59K
28
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05315
+0.70%
-0.30%
+1.13%
$ 407.89K
$ 1.06M
29
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052021
+0.82%
-0.02%
-1.88%
$ 403.17K
$ 65.51K
30
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.153119
-0.13%
-0.01%
-14.55%
$ 382.78K
$ 72.64K
31
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02062
+0.15%
-1.95%
+1.33%
$ 371.80K
$ 2.56M
32
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053914
-0.76%
-0.00%
+0.54%
$ 369.29K
$ 13.66K
33
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1092
0.00%
+0.09%
+0.09%
$ 312.41K
$ 508.80K
34
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.100918
0.00%
-0.00%
-0.24%
$ 279.56K
$ 20.90K
35
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001604
-0.50%
-2.78%
-5.41%
$ 259.86K
$ 15.07M
36
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.089777
-0.07%
+0.00%
-1.95%
$ 215.45K
$ 400.04
37
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.071921
-0.04%
-0.04%
+11.54%
$ 174.16K
$ 97.96
38
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01964
+0.51%
-1.16%
-0.81%
$ 137.25K
$ 2.79M
39
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.055822
0.00%
-0.01%
+13.60%
$ 128.38K
$ 1.62K
40
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01818446
-0.16%
-0.00%
+0.59%
$ 123.25K
$ 106.16
41
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.02296581
-0.11%
-0.05%
-13.04%
$ 117.25K
$ 70.34
42
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01821691
-0.11%
-0.00%
-18.48%
$ 113.70K
$ 150.33
43
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.02461626
-0.30%
-0.03%
-0.16%
$ 102.07K
$ 688.29
44
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
$ 0.01839874
-0.08%
-0.01%
+7.93%
$ 88.61K
$ 16.64
45
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
$ 0.02645433
+11.01%
+0.09%
+38.04%
$ 81.37K
$ 72.71
46
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04401122
-0.38%
-0.02%
+3.11%
$ 66.94K
$ 15.84
47
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
$ 0.02492186
-0.08%
-0.02%
-2.19%
$ 65.87K
$ 13.24
48
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
$ 0.01865281
-0.16%
-0.02%
-5.76%
$ 63.25K
$ 1.87
49
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
$ 0.074586
-0.22%
-0.02%
+3.84%
$ 52.15K
$ 49.12
50
Club Atletico Independiente Fan Token
Club Atletico Independiente Fan Token
CAI
$ 0.02291066
0.00%
-0.00%
+5.15%
$ 37.55K
$ 1.24

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Chiliz и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Chiliz представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 56 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $235.88M.
Какой токен из категории Экосистема Chiliz демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Chiliz, отслеживаемых на MEXC, ASM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.09% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Chiliz находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 56 токенов категории Экосистема Chiliz, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Chiliz относятся CHZ, ATM, OG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Chiliz?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Chiliz составляет примерно $235.88M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Chiliz, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.