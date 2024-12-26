Цена The Arena (ARENA)
Текущая цена The Arena (ARENA) сегодня составляет 0.00997453 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.64M USD. Цена ARENA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Arena:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 47.32K USD
- Изменение цены The Arena в течение дня составляет -5.33%
- Оборотное предложение составляет 1.07B USD
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За сегодня изменение цены The Arena на USD составило $ -0.0005626433187735.
За последние 30 дней изменение цены The Arena на USD составило $ -0.0039437296.
За последние 60 дней изменение цены The Arena на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Arena на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0005626433187735
|-5.33%
|30 дней
|$ -0.0039437296
|-39.53%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен The Arena: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.84%
-5.33%
-15.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.
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