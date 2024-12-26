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Цена Stader MaticX (MATICX)

USD

График цены Stader MaticX (MATICX) в реальном времени

$0.590087
$0.590087$0.590087
-1.00%(1D)

Цена Stader MaticX (MATICX) сегодня

Текущая цена Stader MaticX (MATICX) сегодня составляет 0.590087 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 73.48M USD. Цена MATICX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Stader MaticX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.99K USD
- Изменение цены Stader MaticX в течение дня составляет -1.00%
- Оборотное предложение составляет 124.69M USD

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Ценовые показатели Stader MaticX (MATICX) - USD

За сегодня изменение цены Stader MaticX на USD составило $ -0.0059762890697178.
За последние 30 дней изменение цены Stader MaticX на USD составило $ -0.0438173822.
За последние 60 дней изменение цены Stader MaticX на USD составило $ +0.3524181310.
За последние 90 дней изменение цены Stader MaticX на USD составило $ +0.1119029816875338.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0059762890697178-1.00%
30 дней$ -0.0438173822-7.42%
60 дней$ +0.3524181310+59.72%
90 дней$ +0.1119029816875338+23.40%

Анализ цен Stader MaticX (MATICX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Stader MaticX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.577692
$ 0.577692$ 0.577692

$ 0.603724
$ 0.603724$ 0.603724

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

+0.52%

-1.00%

-4.75%

Рыночная информация Stader MaticX (MATICX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 73.48M
$ 73.48M$ 73.48M

$ 14.99K
$ 14.99K$ 14.99K

124.69M
124.69M 124.69M

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Источник Stader MaticX (MATICX)

Официальный веб-сайт

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1 MATICX к AUD
A$0.9441392
1 MATICX к GBP
0.46616873
1 MATICX к EUR
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1 MATICX к USD
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1 MATICX к MYR
RM2.64358976
1 MATICX к TRY
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