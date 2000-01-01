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Топ токенов категории Ликвидный стейкинг по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидный стейкинг. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,876.13
-0.17%
-2.63%
-0.42%
$ 16.83B
$ 29.57
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,322.38
-0.13%
-0.02%
-0.23%
$ 8.61B
$ 3.19M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,061.28
-0.25%
-0.02%
-0.27%
$ 6.94B
$ 1.96M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.429802
-0.02%
0.00%
+0.08%
$ 3.20B
$ 1.22M
5
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.04%
$ 918.67M
$ 1.20
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
7
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.37
+0.02%
-0.01%
+2.15%
$ 775.24M
$ 221.83K
8
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 56.22
+1.44%
+0.01%
-0.50%
$ 774.65M
$ 977.95K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.15
-0.01%
-0.01%
+2.32%
$ 758.03M
$ 9.21M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,188.32
-0.07%
-0.02%
-0.17%
$ 700.98M
$ 593.16K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,116.69
-0.05%
-0.01%
+0.51%
$ 606.73M
$ 73.17K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,057.89
+0.04%
-0.02%
-0.02%
$ 445.81M
$ 277.72K
13
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.56
-0.11%
-0.01%
+2.27%
$ 399.16M
$ 2.06K
14
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.16
-0.09%
-0.01%
+2.27%
$ 392.49M
$ 1.52M
15
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,126.77
-0.07%
-0.02%
-0.41%
$ 346.90M
$ 6.39M
16
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,992.13
-0.15%
-0.02%
-0.29%
$ 283.16M
$ 112.57K
17
JITO
JITO
JTO
$ 0.549
-0.44%
+3.32%
+7.22%
$ 264.91M
$ 146.60K
18
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.297
-0.51%
+1.81%
+3.58%
$ 246.36M
$ 975.87K
19
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.36
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
20
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.65
-0.12%
-0.01%
+2.25%
$ 212.90M
$ 187.37
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.95
-0.07%
-0.01%
+2.39%
$ 179.12M
$ 2.39M
23
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,043.57
-0.06%
--
-0.31%
$ 162.27M
$ 4.62K
24
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.46
+0.05%
-0.01%
+2.51%
$ 154.74M
$ 206.94K
25
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.27
0.00%
-0.00%
-3.73%
$ 145.41M
$ 63.74K
26
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.84
+0.05%
-0.01%
+2.49%
$ 124.91M
$ 492.65K
27
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,870.52
+0.39%
-0.02%
-0.17%
$ 116.17M
$ 236.68K
28
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.52
-0.05%
-0.01%
+2.29%
$ 104.85M
$ 4.11K
29
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.43
-0.01%
-0.01%
+2.41%
$ 102.83M
$ 34.82K
30
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.17
+0.06%
-0.01%
+2.30%
$ 93.17M
$ 59.04K
31
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,026.83
-0.03%
-0.02%
0.00%
$ 86.29M
$ 133.51K
32
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,178.25
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 80.79M
$ 2.30K
33
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.35
-0.06%
-0.01%
+2.38%
$ 69.81M
$ 72.89K
34
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,871.74
-0.04%
-0.02%
-0.16%
$ 69.58M
$ 128.33K
35
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.47
-0.12%
-0.01%
+2.25%
$ 68.70M
$ 5.85K
36
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.978917
0.00%
0.00%
-1.86%
$ 61.06M
$ 7.05
37
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,333.8
-0.16%
-0.02%
-0.15%
$ 48.51M
$ 3.89K
38
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01291
-0.92%
-3.29%
+23.99%
$ 47.90M
$ 5.14M
39
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03973
+0.13%
-2.83%
-27.08%
$ 45.97M
$ 6.07M
40
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 56.81
+1.45%
+0.01%
-0.46%
$ 40.61M
$ 35.26K
41
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003606
-0.06%
-1.26%
+6.34%
$ 36.07M
$ 15.79M
42
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.128
+0.61%
-0.23%
-3.62%
$ 34.80M
$ 23.81K
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.508
+0.13%
-2.59%
-3.02%
$ 33.96M
$ 35.77K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,869.06
-0.13%
-0.02%
-0.27%
$ 27.72M
$ 23.55K
45
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3112
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
46
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.095265
+0.03%
-0.00%
-3.69%
$ 26.72M
$ 269.34K
47
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06348
-0.06%
-0.58%
+24.87%
$ 26.10M
$ 1.52M
48
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,109.63
-0.09%
-0.02%
-0.06%
$ 24.70M
$ 71.60K
49
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.744049
+0.06%
-0.01%
-1.40%
$ 24.33M
$ 129.34K
50
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 64,701
0.00%
-0.00%
+2.60%
$ 20.83M
$ 25.97

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидный стейкинг и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидный стейкинг представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 159 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $46.42B.
Какой токен из категории Ликвидный стейкинг демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидный стейкинг, отслеживаемых на MEXC, AMI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 27.59% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидный стейкинг находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 159 токенов категории Ликвидный стейкинг, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидный стейкинг относятся STETH, WSTETH, WBETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидный стейкинг?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидный стейкинг составляет примерно $46.42B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидный стейкинг, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.