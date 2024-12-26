Цена Sendor (SENDOR)
Текущая цена Sendor (SENDOR) сегодня составляет 0.00242352 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.39M USD. Цена SENDOR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sendor:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 174.18K USD
- Изменение цены Sendor в течение дня составляет -10.68%
- Оборотное предложение составляет 990.11M USD
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За сегодня изменение цены Sendor на USD составило $ -0.000289886549820591.
За последние 30 дней изменение цены Sendor на USD составило $ -0.0011123326.
За последние 60 дней изменение цены Sendor на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sendor на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000289886549820591
|-10.68%
|30 дней
|$ -0.0011123326
|-45.89%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Sendor: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.47%
-10.68%
+7.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.
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