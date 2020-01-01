Токеномика Sendor (SENDOR) Откройте для себя ключевую информацию о Sendor (SENDOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sendor (SENDOR) The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Официальный сайт: https://sendorcoin.com/ Купить SENDOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Sendor (SENDOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sendor (SENDOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 88,48K $ 88,48K $ 88,48K Общее предложение: $ 990,08M $ 990,08M $ 990,08M Оборотное предложение: $ 990,08M $ 990,08M $ 990,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 88,48K $ 88,48K $ 88,48K Исторический максимум: $ 0,01131587 $ 0,01131587 $ 0,01131587 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010701 $ 0,00010701 $ 0,00010701 Узнайте больше о цене Sendor (SENDOR)

Токеномика Sendor (SENDOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sendor (SENDOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENDOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENDOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENDOR, изучите текущую цену SENDOR!

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