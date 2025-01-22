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Цена Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

USD

График цены Satoshi Nakamoto (SATOSHI) в реальном времени

$2.85
$2.85$2.85
+6.10%(1D)

Цена Satoshi Nakamoto (SATOSHI) сегодня

Текущая цена Satoshi Nakamoto (SATOSHI) сегодня составляет 2.85 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.97M USD. Цена SATOSHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Satoshi Nakamoto:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 120.68K USD
- Изменение цены Satoshi Nakamoto в течение дня составляет +5.59%
- Оборотное предложение составляет 2.10M USD

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Ценовые показатели Satoshi Nakamoto (SATOSHI) - USD

За сегодня изменение цены Satoshi Nakamoto на USD составило $ +0.150814.
За последние 30 дней изменение цены Satoshi Nakamoto на USD составило $ +6.1113601650.
За последние 60 дней изменение цены Satoshi Nakamoto на USD составило $ +7.2148302900.
За последние 90 дней изменение цены Satoshi Nakamoto на USD составило $ +2.1430252094331053.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.150814+5.59%
30 дней$ +6.1113601650+214.43%
60 дней$ +7.2148302900+253.15%
90 дней$ +2.1430252094331053+303.13%

Анализ цен Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Satoshi Nakamoto: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

+3.07%

+5.59%

-17.35%

Рыночная информация Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 120.68K
$ 120.68K$ 120.68K

2.10M
2.10M 2.10M

Что такое Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

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Источник Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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SATOSHI на местную валюту

1 SATOSHI к AUD
A$4.5315
1 SATOSHI к GBP
2.3085
1 SATOSHI к EUR
2.736
1 SATOSHI к USD
$2.85
1 SATOSHI к MYR
RM12.654
1 SATOSHI к TRY
101.5455
1 SATOSHI к JPY
¥443.7735
1 SATOSHI к RUB
283.5465
1 SATOSHI к INR
246.6105
1 SATOSHI к IDR
Rp46,721.304
1 SATOSHI к PHP
166.7535
1 SATOSHI к EGP
￡E.143.3265
1 SATOSHI к BRL
R$17.157
1 SATOSHI к CAD
C$4.0755
1 SATOSHI к BDT
345.1065
1 SATOSHI к NGN
4,418.583
1 SATOSHI к UAH
120.0705
1 SATOSHI к VES
Bs156.75
1 SATOSHI к PKR
Rs790.3335
1 SATOSHI к KZT
1,485.135
1 SATOSHI к THB
฿96.7005
1 SATOSHI к TWD
NT$93.4515
1 SATOSHI к CHF
Fr2.565
1 SATOSHI к HKD
HK$22.173
1 SATOSHI к MAD
.د.م28.443