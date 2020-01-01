Токеномика Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Откройте для себя ключевую информацию о Satoshi Nakamoto (SATOSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Satoshi Nakamoto (SATOSHI) This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto. Официальный сайт: https://www.satoshitoken.org/ Whitepaper: https://medium.com/@satoshinakamoto_ethereum/the-satoshi-evolution-f6363e2a0754 Купить SATOSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satoshi Nakamoto (SATOSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Общее предложение: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Оборотное предложение: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Исторический максимум: $ 3,94 $ 3,94 $ 3,94 Исторический минимум: $ 0,181683 $ 0,181683 $ 0,181683 Текущая цена: $ 0,760031 $ 0,760031 $ 0,760031 Узнайте больше о цене Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Токеномика Satoshi Nakamoto (SATOSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satoshi Nakamoto (SATOSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATOSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATOSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATOSHI, изучите текущую цену SATOSHI!

Прогноз цены SATOSHI Хотите узнать, куда может двигаться SATOSHI? Наша страница прогноза цены SATOSHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SATOSHI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!