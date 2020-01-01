Токеномика Rupiah Token (IDRT) Откройте для себя ключевую информацию о Rupiah Token (IDRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rupiah Token (IDRT) Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system. Официальный сайт: https://rupiahtoken.com Купить IDRT сейчас!

Токеномика и анализ цен Rupiah Token (IDRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rupiah Token (IDRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,06M $ 11,06M $ 11,06M Общее предложение: $ 179,36B $ 179,36B $ 179,36B Оборотное предложение: $ 179,36B $ 179,36B $ 179,36B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,06M $ 11,06M $ 11,06M Исторический максимум: $ 0,00026862 $ 0,00026862 $ 0,00026862 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rupiah Token (IDRT)

Токеномика Rupiah Token (IDRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rupiah Token (IDRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDRT, изучите текущую цену IDRT!

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