Цена ROVR Network (ROVR)
Текущая цена ROVR Network (ROVR) сегодня составляет 0,01018266 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,08M USD. Цена ROVR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ROVR Network:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены ROVR Network в течение дня составляет +4,63%
- Оборотное предложение составляет 105,35M USD
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За сегодня изменение цены ROVR Network на USD составило $ +0,00045091.
За последние 30 дней изменение цены ROVR Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ROVR Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ROVR Network на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00045091
|+4,63%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ROVR Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,33%
+4,63%
+9,54%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.
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