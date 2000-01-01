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Топ токенов категории ИИ-приложения по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ИИ-приложения. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.06589
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
2
VVV
VVV
VVV
$ 11.9026
+0.06%
-0.03%
-0.70%
$ 559.27M
$ 7.42K
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.75966
-2.26%
-52.12%
-26.33%
$ 282.65M
$ 1.18M
4
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.428
-0.30%
-5.13%
-3.45%
$ 181.41M
$ 386.78K
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0011508
+0.15%
-2.23%
-0.34%
$ 126.88M
$ 70.94M
6
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0038407
+0.14%
-7.50%
-9.57%
$ 88.16M
$ 82.15M
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2093
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
8
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295625
-0.03%
0.00%
+0.01%
$ 72.34M
$ 632.34K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003288
+0.24%
-0.39%
-10.19%
$ 41.47M
$ 25.40M
10
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.000316
-0.19%
+2.14%
+4.79%
$ 31.72M
$ 184.01M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02142
+0.05%
-4.03%
-2.45%
$ 28.00M
$ 2.89M
12
Rei
Rei
REI
$ 0.02535318
+0.27%
-0.09%
+3.49%
$ 25.35M
$ 227.92K
13
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001482
-0.20%
-0.20%
-0.20%
$ 24.88M
$ 267.36M
14
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.02729
-1.94%
-1.87%
-2.96%
$ 23.15M
$ 2.10M
15
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3173
+0.03%
-0.35%
+4.71%
$ 22.29M
$ 200.92K
16
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07246
-0.66%
-2.29%
+6.32%
$ 22.14M
$ 968.84K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020938
+0.12%
-7.49%
+13.65%
$ 19.43M
$ 7.91M
18
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01656
-0.30%
-1.43%
+1.29%
$ 17.28M
$ 3.88M
19
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008401
+0.50%
-2.93%
+6.51%
$ 16.67M
$ 8.00M
20
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.325849
+0.09%
-0.07%
-12.39%
$ 14.22M
$ 842.51K
21
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.09
+0.23%
-2.97%
+6.18%
$ 12.88M
$ 5.51K
22
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02987
+0.54%
+2.29%
+8.92%
$ 11.65M
$ 752.66K
23
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03324
-0.48%
-1.25%
+0.85%
$ 11.46M
$ 2.07M
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0635
-2.31%
-3.64%
+16.09%
$ 9.39M
$ 147.97K
25
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03555
-0.11%
-2.29%
+2.31%
$ 9.05M
$ 2.61M
26
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.595495
-0.17%
-0.08%
-8.95%
$ 9.05M
$ 6.35K
27
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011995
+0.02%
-1.70%
-16.08%
$ 9.00M
$ 4.57M
28
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00031141
-1.54%
-0.02%
-14.79%
$ 6.12M
$ 19.25
29
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003191
+0.06%
-0.62%
+1.00%
$ 5.58M
$ 5.47M
30
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004281
-4.82%
-4.53%
-0.45%
$ 5.56M
$ 2.51M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004975
-0.66%
-10.36%
-7.35%
$ 4.99M
$ 12.56M
32
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.005112
-0.08%
+0.59%
+1.77%
$ 3.32M
$ 11.48M
33
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.061362
-0.08%
-0.03%
-2.41%
$ 2.46M
$ 3.07
34
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.0006265
-0.11%
-0.01%
-7.81%
$ 2.09M
$ 12.03K
35
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00198159
-0.03%
-0.01%
-0.74%
$ 1.98M
$ 166.39K
36
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00194097
+0.08%
--
+4.83%
$ 1.94M
$ 1.60K
37
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00017551
0.00%
-0.05%
+4.11%
$ 1.75M
$ 117.44
38
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00171434
0.00%
--
+0.03%
$ 1.71M
$ 7.48
39
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.088448
0.00%
--
-6.58%
$ 1.56M
$ 17.65
40
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00109413
-0.10%
-0.03%
-13.68%
$ 1.09M
$ 34.12
41
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00106402
-0.09%
+0.03%
+4.82%
$ 1.06M
$ 3.13K
42
Kin
Kin
KIN
$ 3.67993E-7
+0.10%
-4.10%
-7.90%
$ 974.14K
--
43
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.08
-0.06%
-0.01%
+5.15%
$ 962.40K
$ 149.49
44
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.0021
-0.47%
+3.45%
-10.64%
$ 832.86K
$ 1.67M
45
NODE
NODE
NODE
$ 0.005881
+0.07%
-0.20%
-2.39%
$ 785.54K
$ 9.90M
46
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250951
0.00%
--
-0.42%
$ 726.46K
$ 91.37
47
LayerX
LayerX
LX
$ 6.981E-5
-1.05%
-0.90%
-27.08%
$ 698.16K
--
48
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.681875
-0.08%
-0.02%
+0.25%
$ 681.87K
$ 189.97
49
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.00066613
-0.11%
-0.02%
-0.33%
$ 666.12K
$ 10.52
50
KONDUX
KONDUX
KNDX
$ 0.0005883
-0.11%
-0.03%
-1.68%
$ 555.01K
$ 1.30K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ИИ-приложения и почему они так популярны?
Токены категории ИИ-приложения представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 168 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $3.21B.
Какой токен из категории ИИ-приложения демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ИИ-приложения, отслеживаемых на MEXC, TUA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 34.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ИИ-приложения находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 168 токенов категории ИИ-приложения, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ИИ-приложения относятся M, VVV, BEAT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ИИ-приложения?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ИИ-приложения составляет примерно $3.21B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ИИ-приложения, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.