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Топ токенов категории Доступность данных по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Доступность данных. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.598
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3272
-0.18%
-0.30%
-3.14%
$ 300.73M
$ 1.09M
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1791
-0.93%
+1.06%
-3.47%
$ 143.10M
$ 724.92K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45738
+0.62%
-4.97%
+4.48%
$ 30.88M
$ 131.81K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.002071
-0.29%
-0.19%
-5.82%
$ 8.02M
$ 25.82M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00251948
-0.83%
-0.01%
-1.75%
$ 2.45M
$ 89.16K
7
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.00219
-0.86%
-5.01%
+28.69%
$ 1.96M
$ 26.81M
8
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00017551
0.00%
-0.05%
+4.11%
$ 1.75M
$ 117.44
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01013946
0.00%
-0.01%
+2.54%
$ 270.89K
$ 10.35K
10
BVM
BVM
BVM
$ 0.00041205
0.00%
0.00%
-24.21%
$ 10.23K
$ 0.46
11
Unibase
Unibase
UB
$ 0.14588
+0.94%
+10.01%
+4.64%
--
$ 1.17M
12
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.022621
-4.06%
-4.00%
+1.04%
--
$ 8.47M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Доступность данных и почему они так популярны?
Токены категории Доступность данных представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.57B.
Какой токен из категории Доступность данных демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Доступность данных, отслеживаемых на MEXC, UB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 10.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Доступность данных находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Доступность данных, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Доступность данных относятся NEAR, TIA, EIGEN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Доступность данных?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Доступность данных составляет примерно $2.57B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Доступность данных, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.