Цена Restaked sAVAX (RSAVAX)
Текущая цена Restaked sAVAX (RSAVAX) сегодня составляет 43.48 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.23M USD. Цена RSAVAX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Restaked sAVAX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.35K USD
- Изменение цены Restaked sAVAX в течение дня составляет +1.97%
- Оборотное предложение составляет 51.30K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене RSAVAX к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах RSAVAX.
За сегодня изменение цены Restaked sAVAX на USD составило $ +0.838595.
За последние 30 дней изменение цены Restaked sAVAX на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Restaked sAVAX на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Restaked sAVAX на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.838595
|+1.97%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Restaked sAVAX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.15%
+1.97%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 RSAVAX к AUD
A$70.0028
|1 RSAVAX к GBP
￡35.2188
|1 RSAVAX к EUR
€42.1756
|1 RSAVAX к USD
$43.48
|1 RSAVAX к MYR
RM195.2252
|1 RSAVAX к TRY
₺1,542.6704
|1 RSAVAX к JPY
¥6,822.4468
|1 RSAVAX к RUB
₽4,461.048
|1 RSAVAX к INR
₹3,755.8024
|1 RSAVAX к IDR
Rp712,786.7712
|1 RSAVAX к PHP
₱2,547.4932
|1 RSAVAX к EGP
￡E.2,192.6964
|1 RSAVAX к BRL
R$265.228
|1 RSAVAX к CAD
C$62.1764
|1 RSAVAX к BDT
৳5,259.3408
|1 RSAVAX к NGN
₦67,620.096
|1 RSAVAX к UAH
₴1,829.6384
|1 RSAVAX к VES
Bs2,304.44
|1 RSAVAX к PKR
Rs12,114.3976
|1 RSAVAX к KZT
₸22,956.5704
|1 RSAVAX к THB
฿1,507.8864
|1 RSAVAX к TWD
NT$1,434.4052
|1 RSAVAX к CHF
Fr39.5668
|1 RSAVAX к HKD
HK$338.2744
|1 RSAVAX к MAD
.د.م435.2348