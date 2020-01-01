Токеномика Restaked sAVAX (RSAVAX) Откройте для себя ключевую информацию о Restaked sAVAX (RSAVAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Restaked sAVAX (RSAVAX) rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Официальный сайт: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Whitepaper: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Купить RSAVAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Restaked sAVAX (RSAVAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Restaked sAVAX (RSAVAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,61M $ 2,61M $ 2,61M Общее предложение: $ 120,22K $ 120,22K $ 120,22K Оборотное предложение: $ 120,22K $ 120,22K $ 120,22K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,61M $ 2,61M $ 2,61M Исторический максимум: $ 49,42 $ 49,42 $ 49,42 Исторический минимум: $ 17,69 $ 17,69 $ 17,69 Текущая цена: $ 21,71 $ 21,71 $ 21,71 Узнайте больше о цене Restaked sAVAX (RSAVAX)

Токеномика Restaked sAVAX (RSAVAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Restaked sAVAX (RSAVAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSAVAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSAVAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSAVAX, изучите текущую цену RSAVAX!

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