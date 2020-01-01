Токеномика Restaked sAVAX (RSAVAX)

Токеномика Restaked sAVAX (RSAVAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Restaked sAVAX (RSAVAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s.

Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

Официальный сайт:
https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/
Whitepaper:
https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking

Токеномика и анализ цен Restaked sAVAX (RSAVAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Restaked sAVAX (RSAVAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,61M
$ 2,61M$ 2,61M
Общее предложение:
$ 120,22K
$ 120,22K$ 120,22K
Оборотное предложение:
$ 120,22K
$ 120,22K$ 120,22K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,61M
$ 2,61M$ 2,61M
Исторический максимум:
$ 49,42
$ 49,42$ 49,42
Исторический минимум:
$ 17,69
$ 17,69$ 17,69
Текущая цена:
$ 21,71
$ 21,71$ 21,71

Токеномика Restaked sAVAX (RSAVAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Restaked sAVAX (RSAVAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RSAVAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RSAVAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSAVAX, изучите текущую цену RSAVAX!

Прогноз цены RSAVAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.