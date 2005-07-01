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Топ токенов категории Ликвидные токены рестейкинга по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидные токены рестейкинга. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,026.83
-0.03%
-0.02%
0.00%
$ 86.29M
$ 133.51K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,357.48
0.00%
--
+1.83%
$ 59.30M
$ 12.72
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,055.44
0.00%
-0.02%
-0.13%
$ 32.28M
$ 10.07K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,005.07
-0.03%
-0.02%
-0.14%
$ 23.30M
$ 4.75K
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.31
+0.03%
-0.01%
+2.35%
$ 7.81M
$ 337.82
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.28%
$ 7.62M
$ 40.07
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.44
+0.05%
-0.01%
+2.66%
$ 7.35M
$ 10.25K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.09
+0.04%
-0.01%
+2.16%
$ 2.78M
$ 143.94
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.34
0.00%
--
-4.36%
$ 360.66K
$ 60.55
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,864.07
0.00%
--
-0.15%
$ 316.50K
$ 13.19

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидные токены рестейкинга и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидные токены рестейкинга представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.17B.
Какой токен из категории Ликвидные токены рестейкинга демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидные токены рестейкинга, отслеживаемых на MEXC, PZETH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидные токены рестейкинга находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Ликвидные токены рестейкинга, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидные токены рестейкинга относятся WEETH, RSETH, LBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидные токены рестейкинга?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидные токены рестейкинга составляет примерно $5.17B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидные токены рестейкинга, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.