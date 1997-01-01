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Топ токенов категории Рестейкинг по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Рестейкинг. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,058.24
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3883
-0.28%
-0.44%
+6.79%
$ 340.55M
$ 3.11M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
+0.22%
-1.52%
+1.19%
$ 232.56M
$ 152.54K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1804
-0.06%
-0.55%
-4.83%
$ 141.75M
$ 733.95K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,030.75
+0.31%
-0.02%
+0.23%
$ 86.45M
$ 133.75K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,357.48
0.00%
--
+1.85%
$ 59.30M
$ 12.72
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.006192
-0.19%
+2.13%
+8.76%
$ 39.69M
$ 12.62M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.129
-0.42%
-0.47%
-4.06%
$ 34.72M
$ 23.73K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,055.56
0.00%
-0.02%
+0.46%
$ 32.28M
$ 10.07K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06047
-0.13%
-1.13%
+0.15%
$ 27.55M
$ 1.02M
15
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.00289
+0.03%
-6.32%
+13.14%
$ 24.59M
$ 31.14M
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,008.99
+0.35%
-0.02%
+0.21%
$ 23.35M
$ 4.76K
17
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01365
-0.15%
-8.36%
-1.38%
$ 15.82M
$ 20.43M
18
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 2,031.22
0.00%
-0.00%
+1.11%
$ 13.11M
$ 89.45
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03623
-0.69%
-2.70%
+14.32%
$ 10.33M
$ 1.74M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.38
+0.26%
-0.01%
+2.24%
$ 7.81M
$ 199.57
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.24%
$ 7.62M
$ 40.07
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.48
+0.32%
-0.01%
+2.47%
$ 7.35M
$ 10.26K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0128
0.00%
-3.76%
+4.92%
$ 6.19M
$ 4.47M
24
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.0008883
+0.16%
+2.80%
-6.82%
$ 5.23M
$ 71.90M
25
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006156
+0.57%
-4.06%
+0.08%
$ 3.05M
$ 84.33M
26
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.23
+0.29%
-0.01%
+2.17%
$ 2.78M
$ 143.88
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 175.51
-0.88%
-0.01%
-6.26%
$ 1.15M
$ 3.27K
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00233802
+0.23%
-0.13%
-20.57%
$ 744.39K
$ 803.79K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0.00053604
-0.04%
-0.06%
-15.22%
$ 536.04K
$ 62.84K
30
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00066103
+0.02%
-0.01%
-3.47%
$ 469.16K
$ 2.13K
31
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.34
0.00%
--
-4.36%
$ 360.66K
$ 60.55
32
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.00398078
0.00%
+0.02%
-6.87%
$ 346.63K
$ 49.57
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01367154
+3.08%
+0.02%
+4.55%
$ 314.85K
$ 164.10
34
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.0277029
0.00%
--
+1.78%
$ 277.03K
$ 7.08
35
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070561
-0.04%
-0.00%
-17.40%
$ 142.53K
$ 21.04
36
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00014709
0.00%
-0.40%
-83.57%
$ 89.58K
$ 2.35K
37
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187276
+0.34%
--
-6.79%
$ 71.64K
$ 1.17
38
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016706
0.00%
0.00%
+0.81%
$ 56.13K
$ 38.41
39
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
40
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002471
-0.04%
+0.04%
+0.94%
--
$ 22.13M
41
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.001989
+0.15%
-0.05%
+3.01%
--
$ 30.46M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Рестейкинг и почему они так популярны?
Токены категории Рестейкинг представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 41 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.14B.
Какой токен из категории Рестейкинг демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Рестейкинг, отслеживаемых на MEXC, ZRC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Рестейкинг находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 41 токенов категории Рестейкинг, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Рестейкинг относятся WEETH, RSETH, LBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Рестейкинг?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Рестейкинг составляет примерно $6.14B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Рестейкинг, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.