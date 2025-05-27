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Цена Phantom Staked SOL (PSOL)

USD

График цены Phantom Staked SOL (PSOL) в реальном времени

$177,34
$177,34$177,34
-1,00%(1D)

Цена Phantom Staked SOL (PSOL) сегодня

Текущая цена Phantom Staked SOL (PSOL) сегодня составляет 177,34 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 14,61M USD. Цена PSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Phantom Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Phantom Staked SOL в течение дня составляет -1,00%
- Оборотное предложение составляет 82,52K USD

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Ценовые показатели Phantom Staked SOL (PSOL) - USD

За сегодня изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ -1,8041801790931.
За последние 30 дней изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1,8041801790931-1,00%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Phantom Staked SOL (PSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Phantom Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 173,16
$ 173,16$ 173,16

$ 180,37
$ 180,37$ 180,37

$ 189,11
$ 189,11$ 189,11

+0,29%

-1,00%

+5,06%

Рыночная информация Phantom Staked SOL (PSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 14,61M
$ 14,61M$ 14,61M

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82,52K
82,52K 82,52K

Что такое Phantom Staked SOL (PSOL)

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

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Источник Phantom Staked SOL (PSOL)

Официальный веб-сайт

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PSOL на местную валюту

1 PSOL к VND
4 547 174,94
1 PSOL к AUD
A$273,1036
1 PSOL к GBP
129,4582
1 PSOL к EUR
156,0592
1 PSOL к USD
$177,34
1 PSOL к MYR
RM750,1482
1 PSOL к TRY
6 914,4866
1 PSOL к JPY
¥25 481,9846
1 PSOL к RUB
14 183,6532
1 PSOL к INR
15 143,0626
1 PSOL к IDR
Rp2 907 212,6496
1 PSOL к PHP
9 851,237
1 PSOL к EGP
￡E.8 827,9852
1 PSOL к BRL
R$1 005,5178
1 PSOL к CAD
C$242,9558
1 PSOL к BDT
21 605,3322
1 PSOL к NGN
280 599,7618
1 PSOL к UAH
7 373,7972
1 PSOL к VES
Bs16 669,96
1 PSOL к PKR
Rs49 940,7174
1 PSOL к KZT
90 294,4344
1 PSOL к THB
฿5 800,7914
1 PSOL к TWD
NT$5 327,2936
1 PSOL к AED
د.إ650,8378
1 PSOL к CHF
Fr145,4188
1 PSOL к HKD
HK$1 388,5722
1 PSOL к MAD
.د.م1 626,2078
1 PSOL к MXN
$3 415,5684