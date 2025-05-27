Цена Phantom Staked SOL (PSOL)
Текущая цена Phantom Staked SOL (PSOL) сегодня составляет 177,34 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 14,61M USD. Цена PSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Phantom Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Phantom Staked SOL в течение дня составляет -1,00%
- Оборотное предложение составляет 82,52K USD
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За сегодня изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ -1,8041801790931.
За последние 30 дней изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Phantom Staked SOL на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -1,8041801790931
|-1,00%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Phantom Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,29%
-1,00%
+5,06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.
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|1 PSOL к VND
₫4 547 174,94
|1 PSOL к AUD
A$273,1036
|1 PSOL к GBP
￡129,4582
|1 PSOL к EUR
€156,0592
|1 PSOL к USD
$177,34
|1 PSOL к MYR
RM750,1482
|1 PSOL к TRY
₺6 914,4866
|1 PSOL к JPY
¥25 481,9846
|1 PSOL к RUB
₽14 183,6532
|1 PSOL к INR
₹15 143,0626
|1 PSOL к IDR
Rp2 907 212,6496
|1 PSOL к PHP
₱9 851,237
|1 PSOL к EGP
￡E.8 827,9852
|1 PSOL к BRL
R$1 005,5178
|1 PSOL к CAD
C$242,9558
|1 PSOL к BDT
৳21 605,3322
|1 PSOL к NGN
₦280 599,7618
|1 PSOL к UAH
₴7 373,7972
|1 PSOL к VES
Bs16 669,96
|1 PSOL к PKR
Rs49 940,7174
|1 PSOL к KZT
₸90 294,4344
|1 PSOL к THB
฿5 800,7914
|1 PSOL к TWD
NT$5 327,2936
|1 PSOL к AED
د.إ650,8378
|1 PSOL к CHF
Fr145,4188
|1 PSOL к HKD
HK$1 388,5722
|1 PSOL к MAD
.د.م1 626,2078
|1 PSOL к MXN
$3 415,5684