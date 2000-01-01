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Топ токенов категории Ликвидный стейканный SOL по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидный стейканный SOL. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.37
+0.02%
-0.01%
+2.15%
$ 775.24M
$ 221.83K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.15
-0.01%
-0.01%
+2.32%
$ 758.03M
$ 9.21M
3
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.56
-0.11%
-0.01%
+2.27%
$ 399.16M
$ 2.06K
4
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.16
-0.09%
-0.01%
+2.27%
$ 392.49M
$ 1.52M
5
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.65
-0.12%
-0.01%
+2.25%
$ 212.90M
$ 187.37
6
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.95
-0.07%
-0.01%
+2.39%
$ 179.12M
$ 2.39M
7
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.46
+0.05%
-0.01%
+2.51%
$ 154.74M
$ 206.94K
8
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.84
+0.05%
-0.01%
+2.49%
$ 124.91M
$ 492.65K
9
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.52
-0.05%
-0.01%
+2.29%
$ 104.85M
$ 4.11K
10
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.43
-0.01%
-0.01%
+2.41%
$ 102.83M
$ 34.82K
11
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.17
+0.06%
-0.01%
+2.30%
$ 93.17M
$ 59.04K
12
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.35
-0.06%
-0.01%
+2.38%
$ 69.81M
$ 72.89K
13
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.47
-0.12%
-0.01%
+2.25%
$ 68.70M
$ 5.85K
14
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.1
-0.12%
-0.01%
+2.52%
$ 64.54M
$ 500.57
15
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 81.11
-0.06%
-0.01%
+2.28%
$ 14.23M
$ 28.83K
16
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 90.51
-0.09%
-0.01%
+2.22%
$ 10.53M
$ 15.58K
17
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 98.28
-0.03%
-0.01%
+2.20%
$ 10.43M
$ 40.16K
18
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 88.57
+0.02%
-0.01%
+2.32%
$ 7.71M
$ 99.63K
19
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.44
+0.05%
-0.01%
+2.66%
$ 7.35M
$ 10.25K
20
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 90.98
-0.01%
-0.00%
+3.67%
$ 3.26M
$ 251.35
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 93.38
-0.07%
-0.01%
+2.27%
$ 1.67M
$ 1.98K
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 144.32
0.00%
--
+4.66%
$ 1.08M
$ 432.97
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
-0.05%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 98.01
-0.11%
-0.01%
+2.32%
$ 316.88K
$ 187.50
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 79.77
-0.03%
-0.01%
+2.32%
$ 153.62K
$ 3.13K
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
-0.07%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 81.7
-0.05%
-1.72%
+2.34%
--
$ 686.86

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидный стейканный SOL и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидный стейканный SOL представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 27 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $3.56B.
Какой токен из категории Ликвидный стейканный SOL демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидный стейканный SOL, отслеживаемых на MEXC, YSOL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидный стейканный SOL находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 27 токенов категории Ликвидный стейканный SOL, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидный стейканный SOL относятся BNSOL, JITOSOL, DZSOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидный стейканный SOL?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидный стейканный SOL составляет примерно $3.56B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидный стейканный SOL, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.