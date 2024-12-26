Цена Patriot (PATRIOT)
Текущая цена Patriot (PATRIOT) сегодня составляет 0.00570001 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 57.71M USD. Цена PATRIOT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Patriot:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 829.49K USD
- Изменение цены Patriot в течение дня составляет +0.46%
- Оборотное предложение составляет 10.00B USD
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За сегодня изменение цены Patriot на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Patriot на USD составило $ +0.0722317174.
За последние 60 дней изменение цены Patriot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Patriot на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.46%
|30 дней
|$ +0.0722317174
|+1,267.22%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Patriot: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-4.46%
+0.46%
-17.42%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all.
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