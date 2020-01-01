Токеномика Patriot (PATRIOT) Откройте для себя ключевую информацию о Patriot (PATRIOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Patriot (PATRIOT) Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all. Официальный сайт: https://patriotoneth.org/ Купить PATRIOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Patriot (PATRIOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Patriot (PATRIOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,23M $ 5,23M $ 5,23M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,23M $ 5,23M $ 5,23M Исторический максимум: $ 0,0083856 $ 0,0083856 $ 0,0083856 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00052308 $ 0,00052308 $ 0,00052308 Узнайте больше о цене Patriot (PATRIOT)

Токеномика Patriot (PATRIOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Patriot (PATRIOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PATRIOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PATRIOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PATRIOT, изучите текущую цену PATRIOT!

Прогноз цены PATRIOT Хотите узнать, куда может двигаться PATRIOT? Наша страница прогноза цены PATRIOT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PATRIOT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!