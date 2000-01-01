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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории PolitiFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе PolitiFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06992
+0.27%
-0.95%
-0.84%
$ 11.89B
$ 62.50M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.481
-0.27%
-2.18%
-0.20%
$ 351.61M
$ 638.80K
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07536
-0.58%
-1.52%
-0.62%
$ 75.29M
$ 803.92K
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008342
-3.24%
-9.70%
+14.25%
$ 42.23M
$ 9.08M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002683
+0.04%
-1.65%
-5.46%
$ 26.79M
$ 2.93T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02541
+0.12%
-0.08%
-0.12%
$ 13.33M
$ 5.73M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003669
-0.22%
-1.38%
+10.41%
$ 7.50M
$ 27.21M
8
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02248
-0.04%
+1.03%
-0.62%
$ 6.26M
$ 2.54M
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004941
-0.08%
-13.28%
+13.73%
$ 4.94M
$ 14.23M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000125
0.00%
-3.85%
-3.85%
$ 3.11M
$ 12.47M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.00151435
+1.10%
+0.01%
-8.68%
$ 1.47M
$ 474.45K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.02519
+0.08%
+1.00%
-0.83%
$ 1.11M
$ 2.18M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00140877
+0.03%
+0.21%
+67.43%
$ 972.51K
$ 78.07K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.5E-6
0.00%
-1.40%
-6.25%
$ 618.06K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4.005E-5
-0.02%
-2.90%
-1.45%
$ 400.46K
--
16
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.00038094
+0.12%
+0.03%
+4.92%
$ 380.94K
$ 842.05
17
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.01775458
0.00%
-0.02%
+0.90%
$ 373.59K
$ 382.08K
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00314447
+1.22%
-0.00%
-5.58%
$ 314.30K
$ 3.39K
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.532E-5
0.00%
-1.00%
+2.76%
$ 253.19K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.0002155
+0.52%
+0.04%
-1.62%
$ 215.40K
$ 4.59K
21
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020564
0.00%
-0.01%
+2.98%
$ 204.20K
$ 42.59
22
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00019746
0.00%
-0.00%
+2.82%
$ 197.46K
$ 4.76
23
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.000185
+0.34%
-0.02%
+8.05%
$ 184.17K
$ 525.60
24
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00016341
+0.28%
-0.00%
+3.86%
$ 163.38K
$ 156.71
25
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001398
+0.94%
-8.04%
-0.43%
$ 139.59K
$ 378.98M
26
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.549E-5
-0.02%
-2.30%
-0.56%
$ 129.82K
--
27
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00011325
+0.10%
-0.04%
+77.51%
$ 109.94K
$ 631.42
28
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00010036
+0.17%
-0.07%
-13.30%
$ 100.36K
$ 3.04K
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.98E-6
+0.10%
-1.00%
-0.10%
$ 93.64K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.503E-5
0.00%
-0.10%
+2.75%
$ 75.03K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
0.00%
-1.20%
+0.76%
$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 5.944E-5
-0.32%
-5.30%
-7.74%
$ 59.43K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00084547
+0.18%
-0.01%
-6.52%
$ 39.74K
$ 9.66
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.719E-5
-0.32%
-1.60%
-0.38%
$ 37.19K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03083706
+0.18%
-0.05%
-4.66%
$ 30.84K
$ 219.63
36
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6.69763E-13
-0.32%
-2.30%
+1.87%
$ 28.18K
--
37
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2.806E-5
0.00%
-3.90%
+0.18%
$ 28.06K
--
38
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.789E-5
+0.04%
-1.60%
+7.64%
$ 27.88K
--
39
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0.00026297
0.00%
--
+0.18%
$ 26.30K
$ 19.51
40
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2.444E-5
-0.33%
0.00%
+5.89%
$ 24.44K
--
41
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0.00050114
0.00%
--
+3.46%
$ 22.68K
$ 4.35
42
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 2.646E-5
0.00%
+3.10%
+3.04%
$ 21.16K
--
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2.021E-5
0.00%
+0.10%
-0.20%
$ 20.16K
--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 4.36429E-13
-0.32%
-2.00%
+0.79%
$ 18.36K
--
45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0.00179142
0.00%
--
+0.02%
$ 17.91K
$ 16.87
46
JinPeng
JinPeng
JIN
$ 2.06E-5
0.00%
+2.70%
+1.43%
$ 17.56K
--
47
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 3.80901E-13
0.00%
+0.60%
+4.47%
$ 16.02K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.494E-5
0.00%
-0.90%
+0.74%
$ 14.94K
--
49
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1.484E-5
0.00%
+2.10%
+2.56%
$ 14.69K
--
50
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.407E-5
0.00%
+1.50%
+2.33%
$ 14.06K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории PolitiFi и почему они так популярны?
Токены категории PolitiFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 61 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.43B.
Какой токен из категории PolitiFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории PolitiFi, отслеживаемых на MEXC, NOOSUM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов PolitiFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 61 токенов категории PolitiFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории PolitiFi относятся DOGE, TRUMP, MELANIA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории PolitiFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории PolitiFi составляет примерно $12.43B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор PolitiFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.