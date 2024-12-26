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Цена ORA Coin (ORA)

USD

График цены ORA Coin (ORA) в реальном времени

$1.48
$1.48$1.48
-2.30%(1D)

Цена ORA Coin (ORA) сегодня

Текущая цена ORA Coin (ORA) сегодня составляет 1.49 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 54.54M USD. Цена ORA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ORA Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.66M USD
- Изменение цены ORA Coin в течение дня составляет -2.21%
- Оборотное предложение составляет 36.67M USD

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Ценовые показатели ORA Coin (ORA) - USD

За сегодня изменение цены ORA Coin на USD составило $ -0.033629320751247.
За последние 30 дней изменение цены ORA Coin на USD составило $ -0.7659465690.
За последние 60 дней изменение цены ORA Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ORA Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.033629320751247-2.21%
30 дней$ -0.7659465690-51.40%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен ORA Coin (ORA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен ORA Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

+0.23%

-2.21%

-26.30%

Рыночная информация ORA Coin (ORA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 54.54M
$ 54.54M$ 54.54M

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

36.67M
36.67M 36.67M

Что такое ORA Coin (ORA)

ORA is building Blockchain Intelligence. ORA's core technology is opML (Optimistic Machine Learning), that enables AI model inference, fine-tuning and training onchain in a trustless and verifiable way. ORA's core products are: - IMO (Initial Model Offering, tokenizing AI models to build open source AI models) - RMS (Resilient Model Services, providing AI compute for all application scenarios) - OAO (Onchain AI Oracle, enabling verifiable AI inference for any smart contract in any blockchain)

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Источник ORA Coin (ORA)

Официальный веб-сайт

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ORA на местную валюту

1 ORA к AUD
A$2.384
1 ORA к GBP
1.1771
1 ORA к EUR
1.4155
1 ORA к USD
$1.49
1 ORA к MYR
RM6.6752
1 ORA к TRY
52.4778
1 ORA к JPY
¥234.4962
1 ORA к RUB
148.5679
1 ORA к INR
127.2311
1 ORA к IDR
Rp24,032.2547
1 ORA к PHP
87.4034
1 ORA к EGP
￡E.75.6473
1 ORA к BRL
R$9.4317
1 ORA к CAD
C$2.1456
1 ORA к BDT
177.757
1 ORA к NGN
2,302.9291
1 ORA к UAH
62.3714
1 ORA к VES
Bs75.99
1 ORA к PKR
Rs414.1157
1 ORA к KZT
770.8217
1 ORA к THB
฿50.7345
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Fr1.3112
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