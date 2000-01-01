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Топ токенов категории ИИ-фреймворк по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ИИ-фреймворк. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.06589
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5578
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1803
-0.93%
+1.06%
-3.47%
$ 143.10M
$ 724.92K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.784
+0.84%
+2.75%
+0.14%
$ 83.46M
$ 23.30K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2093
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
6
Allora
Allora
ALLO
$ 0.31893
-1.04%
+7.17%
+24.28%
$ 63.91M
$ 485.12K
7
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.27
+1.75%
+6.24%
+4.46%
$ 61.04M
$ 531.06K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.0146
-0.27%
-1.62%
-5.26%
$ 40.87M
$ 3.74M
9
0G
0G
0G
$ 0.1551
-0.45%
+4.01%
+10.89%
$ 33.22M
$ 536.76K
10
Rei
Rei
REI
$ 0.02535318
+0.27%
-0.09%
+3.49%
$ 25.35M
$ 227.92K
11
Phala
Phala
PHA
$ 0.02619
+5.64%
+11.68%
+29.03%
$ 22.18M
$ 4.53M
12
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07246
-0.66%
-2.29%
+6.32%
$ 22.14M
$ 968.84K
13
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02786
0.00%
-2.86%
+16.37%
$ 21.45M
$ 192.63K
14
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002546
-0.08%
-2.00%
-4.32%
$ 20.85M
$ 21.26M
15
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020938
+0.12%
-7.49%
+13.65%
$ 19.43M
$ 7.91M
16
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017706
-0.85%
+0.07%
-0.21%
$ 17.65M
$ 6.72M
17
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006516
+0.17%
-1.39%
+0.29%
$ 17.16M
$ 84.29M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.09935
-2.36%
-20.92%
-18.91%
$ 12.93M
$ 1.81M
19
Mira
Mira
MIRA
$ 0.04237
+0.38%
+0.47%
+3.46%
$ 12.58M
$ 1.40M
20
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11651
+0.13%
-9.59%
+67.62%
$ 11.78M
$ 1.41M
21
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01147478
+0.60%
+0.00%
+9.98%
$ 11.47M
$ 445.56K
22
AEON
AEON
AEON
$ 0.0547
-0.54%
+0.58%
-9.19%
$ 10.39M
$ 3.52M
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06819
+0.01%
+1.30%
+9.41%
$ 8.85M
$ 2.30M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.007909
+0.43%
-4.99%
+15.80%
$ 7.95M
$ 9.37M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02017
-0.45%
-6.11%
+12.47%
$ 7.90M
$ 5.19M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00453666
-0.01%
-0.02%
-7.26%
$ 6.90M
$ 90.86K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02627
-0.19%
-0.68%
+1.75%
$ 5.85M
$ 2.24M
28
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004975
-0.66%
-10.36%
-7.35%
$ 4.99M
$ 12.56M
29
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00828175
0.00%
-0.04%
+15.31%
$ 2.76M
$ 12.98
30
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.35
0.00%
-0.06%
-7.48%
$ 2.35M
$ 3.74K
31
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0002216
-0.77%
-1.13%
-41.53%
$ 2.04M
$ 283.54M
32
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00198159
-0.03%
-0.01%
-0.74%
$ 1.98M
$ 166.39K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00178825
0.00%
--
-1.34%
$ 1.36M
$ 3.93
34
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00023061
0.00%
--
-0.11%
$ 1.13M
$ 113.27
35
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01916733
-0.02%
-0.00%
-17.34%
$ 938.47K
$ 46.23
36
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00159
+0.63%
-7.56%
+1.27%
$ 759.51K
$ 684.51K
37
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0014103
-0.04%
-0.12%
-0.73%
$ 649.08K
$ 47.74M
38
WELL3
WELL3
$WELL
$ 1.515E-5
0.00%
+0.20%
+2.16%
$ 636.20K
--
39
ARC
ARC
ARC
$ 0.000533
0.00%
-6.82%
-13.75%
$ 548.99K
$ 516.02K
40
GIZA
GIZA
GIZA
$ 0.00152206
-0.32%
+0.80%
+103.63%
$ 518.00K
$ 2.24K
41
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00214394
-0.04%
-0.01%
+3.29%
$ 508.76K
$ 479.34
42
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 0.00005437
0.00%
-1.75%
-3.14%
$ 465.06K
$ 26.26M
43
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00013567
+0.09%
-0.05%
-1.83%
$ 463.90K
$ 59.23K
44
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00054008
+0.30%
+0.13%
-2.60%
$ 439.95K
$ 1.35K
45
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.000402
+0.67%
-3.29%
-1.27%
$ 402.90K
$ 134.22M
46
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00069099
+0.61%
-0.00%
+36.94%
$ 401.47K
$ 141.80
47
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.7E-6
0.00%
-7.00%
-10.63%
$ 356.12K
--
48
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035848
+0.02%
+0.02%
-4.13%
$ 355.98K
$ 756.96
49
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00030573
-0.34%
-0.07%
+9.31%
$ 336.28K
$ 4.99K
50
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00155059
+3.54%
+0.55%
+57.74%
$ 314.25K
$ 11.94K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ИИ-фреймворк и почему они так популярны?
Токены категории ИИ-фреймворк представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 117 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.56B.
Какой токен из категории ИИ-фреймворк демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ИИ-фреймворк, отслеживаемых на MEXC, PHA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.68% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ИИ-фреймворк находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 117 токенов категории ИИ-фреймворк, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ИИ-фреймворк относятся M, VIRTUAL, EIGEN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ИИ-фреймворк?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ИИ-фреймворк составляет примерно $2.56B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ИИ-фреймворк, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.