Токеномика ORA Coin (ORA) Откройте для себя ключевую информацию о ORA Coin (ORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORA Coin (ORA) ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Официальный сайт: https://ora.io Купить ORA сейчас!

Токеномика и анализ цен ORA Coin (ORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORA Coin (ORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,11M $ 14,11M $ 14,11M Общее предложение: $ 333,33M $ 333,33M $ 333,33M Оборотное предложение: $ 50,32M $ 50,32M $ 50,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 93,48M $ 93,48M $ 93,48M Исторический максимум: $ 5,37 $ 5,37 $ 5,37 Исторический минимум: $ 0,236713 $ 0,236713 $ 0,236713 Текущая цена: $ 0,280583 $ 0,280583 $ 0,280583 Узнайте больше о цене ORA Coin (ORA)

Токеномика ORA Coin (ORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORA Coin (ORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORA, изучите текущую цену ORA!

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