Цена Nobiko Coin (LONG)
Текущая цена Nobiko Coin (LONG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 304.92K USD. Цена LONG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nobiko Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.54K USD
- Изменение цены Nobiko Coin в течение дня составляет +1.82%
- Оборотное предложение составляет 998.36M USD
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За сегодня изменение цены Nobiko Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nobiko Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nobiko Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nobiko Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.82%
|30 дней
|$ 0
|-34.02%
|60 дней
|$ 0
|-70.37%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Nobiko Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.88%
+1.82%
+17.09%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Introducing $LONG, a revolutionary cryptocurrency project that pays homage to the iconic Longcat meme, embodying the spirit of Nobiko and spreading laughter across the digital landscape. Inspired by the beloved internet sensation, $LONG proudly stands as a beacon of community, creativity, and nostalgia. $LONG is not just a cryptocurrency; it's a cultural movement. Built on the principles of inclusivity and fun, $LONG invites users from all corners of the internet to join in the celebration of Longcat's legacy. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a casual meme lover, $LONG offers a unique opportunity to participate in a project that combines cutting-edge technology with the timeless appeal of internet culture. At the heart of $LONG is a vibrant community united by their passion for memes and cryptocurrency. Through decentralized governance and transparent decision-making processes, community members have the power to shape the future of the project, ensuring that Longcat's spirit remains alive and well for generations to come.
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