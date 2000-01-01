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Топ токенов категории Кошачья тематика по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Кошачья тематика. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,880.84
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
3
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001037
-0.48%
-2.07%
+0.19%
$ 43.71M
$ 538.44M
4
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.0437
+0.37%
-3.02%
-4.75%
$ 42.85M
$ 1.46M
5
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010238
+0.02%
-2.17%
+1.70%
$ 40.09M
$ 627.68B
6
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.000000073
0.00%
-10.16%
+12.37%
$ 39.23M
$ 987.04B
7
Purr
Purr
PURR
$ 0.06524
-0.05%
-0.54%
-2.89%
$ 38.45M
$ 855.33K
8
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3674
+0.05%
-1.55%
+6.35%
$ 36.87M
$ 201.97K
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003382
-0.21%
-2.02%
+0.74%
$ 30.13M
$ 160.61M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005061
-0.22%
-0.53%
+1.95%
$ 28.37M
$ 108.56M
11
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001772
+1.02%
-7.50%
+27.68%
$ 13.44M
$ 53.77B
12
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.01031
+0.38%
-3.32%
+29.72%
$ 10.05M
$ 6.08M
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01887
+0.05%
-2.48%
-0.32%
$ 9.32M
$ 3.37M
14
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.00695649
+0.07%
-0.06%
+23.34%
$ 6.60M
$ 489.81K
15
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00568241
-0.62%
+0.39%
+654.33%
$ 5.68M
$ 1.13M
16
MEOW
MEOW
MEOW
$ 0.00054914
-0.06%
--
-0.16%
$ 5.55M
$ 70.62
17
michi
michi
MICHI
$ 0.00307934
-0.06%
-0.00%
-3.03%
$ 3.08M
$ 27.36K
18
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003458
-0.03%
-1.62%
-9.59%
$ 2.52M
$ 16.41B
19
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00206696
-0.07%
+0.07%
+20.31%
$ 2.05M
$ 267.92K
20
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00203339
+1.35%
+0.02%
+10.06%
$ 2.01M
$ 1.22K
21
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.3E-6
+0.16%
-0.80%
-5.97%
$ 1.81M
--
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00347379
-0.87%
-0.02%
-12.92%
$ 1.74M
$ 21.04
23
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 4.705E-9
+0.38%
-9.50%
+15.49%
$ 1.54M
--
24
lmeow
lmeow
LMEOW
$ 0.00151916
-0.09%
-0.03%
-0.83%
$ 1.52M
$ 1.17K
25
Nya
Nya
NYA
$ 4.0277E-8
+0.19%
-2.00%
+2.46%
$ 1.48M
--
26
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.34E-6
0.00%
+64.50%
+4.05%
$ 1.41M
--
27
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002262
-0.70%
-2.13%
-9.36%
$ 1.40M
$ 172.77M
28
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.0010819
-3.83%
-0.06%
-21.51%
$ 1.08M
$ 81.70K
29
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00096618
-0.21%
-0.02%
-2.63%
$ 966.17K
$ 258.33K
30
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00099116
+0.18%
+0.01%
+70.46%
$ 904.65K
$ 47.21K
31
world licking cat
world licking cat
LICKINGCAT
$ 0.0009332
+11.90%
+3.40%
+0.98%
$ 884.08K
$ 3.94M
32
hehe
hehe
HEHE
$ 0.00103443
-0.24%
-0.01%
+0.15%
$ 869.64K
$ 2.09K
33
LEO
LEO
LEO
$ 8.342E-5
+1.21%
-1.80%
-3.50%
$ 794.32K
--
34
CatSlap
CatSlap
SLAP
$ 0.00019704
-0.03%
-0.02%
+0.57%
$ 777.75K
$ 32.05
35
mini
mini
MINI
$ 0.0008468
-0.14%
-0.01%
-5.30%
$ 739.89K
$ 119.62K
36
daCat
daCat
DACAT
$ 1.817E-9
+0.11%
-2.70%
-1.03%
$ 732.50K
--
37
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000010972
+0.49%
-0.19%
-1.38%
$ 724.41K
$ 47.81T
38
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.070087
-0.66%
-0.02%
+14.09%
$ 700.73K
$ 6.31K
39
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00068855
+6.04%
+0.18%
+10.04%
$ 688.51K
$ 13.32K
40
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000705
0.00%
-3.42%
+0.79%
$ 661.03K
$ 38.27M
41
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.3221E-8
+2.30%
+5.80%
+8.06%
$ 654.97K
--
42
BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
$ 0.00059472
0.00%
-0.01%
+0.44%
$ 594.54K
$ 152.07
43
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
VIBECOIN
$ 0.00056244
+0.02%
-0.10%
-15.82%
$ 562.03K
$ 2.83K
44
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00055887
+1.01%
+0.36%
-5.44%
$ 512.34K
$ 293.11K
45
FatCat
FatCat
FATCAT
$ 0.00050548
-0.11%
-0.02%
+104.03%
$ 504.60K
$ 182.98
46
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
SMURFCAT
$ 4.75E-6
-0.42%
-2.40%
+5.79%
$ 474.95K
--
47
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
$ 0.00045604
+0.04%
-0.11%
-6.37%
$ 455.76K
$ 6.19K
48
Hemule
Hemule
HEMULE
$ 0.0004525
0.00%
--
+1.56%
$ 443.45K
$ 28.71
49
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00012089
-0.10%
-0.03%
-1.99%
$ 402.97K
$ 30.87K
50
Dinger
Dinger
DINGER
$ 4.00734E-7
0.00%
-0.50%
+3.89%
$ 400.73K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Кошачья тематика и почему они так популярны?
Токены категории Кошачья тематика представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 245 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1356.72B.
Какой токен из категории Кошачья тематика демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Кошачья тематика, отслеживаемых на MEXC, 3EYES продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 174.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Кошачья тематика находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 245 токенов категории Кошачья тематика, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Кошачья тематика относятся BTC, USDC, TOSHI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Кошачья тематика?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Кошачья тематика составляет примерно $1356.72B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Кошачья тематика, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.