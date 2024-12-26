Цена Neos Credits (NCR)
Текущая цена Neos Credits (NCR) сегодня составляет 0.052238 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.12M USD. Цена NCR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Neos Credits:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.97K USD
- Изменение цены Neos Credits в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 40.65M USD
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За сегодня изменение цены Neos Credits на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Neos Credits на USD составило $ +0.0122578347.
За последние 60 дней изменение цены Neos Credits на USD составило $ +0.0038723350.
За последние 90 дней изменение цены Neos Credits на USD составило $ +0.00015487461776277.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +0.0122578347
|+23.47%
|60 дней
|$ +0.0038723350
|+7.41%
|90 дней
|$ +0.00015487461776277
|+0.30%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Neos Credits: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+3.95%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.
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