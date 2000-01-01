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Топ токенов категории Виртуальная реальность по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Виртуальная реальность. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0,004988
+0,40%
-9,94%
-6,86%
$ 5,00M
$ 12,46M
2
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0,061505
+0,37%
-0,02%
-2,17%
$ 2,46M
$ 3,08
3
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0,002797
-0,47%
-0,32%
+0,84%
$ 2,24M
$ 20,16M
4
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0,02867645
+0,20%
--
-0,31%
$ 1,17M
$ 58,22
5
Riser
Riser
RIS
$ 0,00057251
+0,18%
-0,01%
-2,22%
$ 572,51K
$ 4,96K
6
Revomon
Revomon
REVO
$ 0,00809153
0,00%
-0,00%
+0,29%
$ 240,02K
$ 3,37
7
holoride
holoride
RIDE
$ 0,00013567
+0,30%
+0,03%
+2,59%
$ 119,37K
$ 1,01
8
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3,209E-5
-0,34%
-0,20%
+49,81%
$ 32,09K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Виртуальная реальность и почему они так популярны?
Токены категории Виртуальная реальность представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $11.83M.
Какой токен из категории Виртуальная реальность демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Виртуальная реальность, отслеживаемых на MEXC, RIDE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Виртуальная реальность находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Виртуальная реальность, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Виртуальная реальность относятся PAAL, CUBE, CEEK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Виртуальная реальность?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Виртуальная реальность составляет примерно $11.83M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Виртуальная реальность, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.